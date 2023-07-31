Мэр Ханты-Мансийска начал бороться с ядовитым растением в городе

01 августа 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Скос травы в городе происходит 4 раза в сезон и по обращениям граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин анонсировал борьбу по уничтожению борщевика в черте города. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. «Ведем борьбу с Борщевиком Сосновским — недавно стартовал второй этап по скосу и химической обработке ядовитого растения. Планируем в этом году очистить от него территорию площадью 75 га», — сообщил Ряшин. Также градоначальник отметил, что четыре раза в сезон проводятся работы по скосу травы на территориях парков и других общественных пространств Ханты-Мансийска. Площадь покоса составляет почти два миллиона квадратных метров. При этом растительностью рядом с многоквартирными домами занимаются представители управляющих компаний, а на частных земельных участках —собственники. Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях при контакте с борщевиком. Профессор и главврач клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал о том, что ядовитое растение может серьезно покалечить человека.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин анонсировал борьбу по уничтожению борщевика в черте города. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. «Ведем борьбу с Борщевиком Сосновским — недавно стартовал второй этап по скосу и химической обработке ядовитого растения. Планируем в этом году очистить от него территорию площадью 75 га», — сообщил Ряшин. Также градоначальник отметил, что четыре раза в сезон проводятся работы по скосу травы на территориях парков и других общественных пространств Ханты-Мансийска. Площадь покоса составляет почти два миллиона квадратных метров. При этом растительностью рядом с многоквартирными домами занимаются представители управляющих компаний, а на частных земельных участках —собственники. Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях при контакте с борщевиком. Профессор и главврач клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал о том, что ядовитое растение может серьезно покалечить человека.