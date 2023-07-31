31 июля 2023

Мэр Ханты-Мансийска начал бороться с ядовитым растением в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чердынь, борщевик
Скос травы в городе происходит 4 раза в сезон и по обращениям граждан Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин анонсировал борьбу по уничтожению борщевика в черте города. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.

«Ведем борьбу с Борщевиком Сосновским — недавно стартовал второй этап по скосу и химической обработке ядовитого растения. Планируем в этом году очистить от него территорию площадью 75 га», — сообщил Ряшин.

Также градоначальник отметил, что четыре раза в сезон проводятся работы по скосу травы на территориях парков и других общественных пространств Ханты-Мансийска. Площадь покоса составляет почти два миллиона квадратных метров. При этом растительностью рядом с многоквартирными домами занимаются представители управляющих компаний, а на частных земельных участках —собственники.

Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях при контакте с борщевиком. Профессор и главврач клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал о том, что ядовитое растение может серьезно покалечить человека.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин анонсировал борьбу по уничтожению борщевика в черте города. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. «Ведем борьбу с Борщевиком Сосновским — недавно стартовал второй этап по скосу и химической обработке ядовитого растения. Планируем в этом году очистить от него территорию площадью 75 га», — сообщил Ряшин. Также градоначальник отметил, что четыре раза в сезон проводятся работы по скосу травы на территориях парков и других общественных пространств Ханты-Мансийска. Площадь покоса составляет почти два миллиона квадратных метров. При этом растительностью рядом с многоквартирными домами занимаются представители управляющих компаний, а на частных земельных участках —собственники. Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях при контакте с борщевиком. Профессор и главврач клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал о том, что ядовитое растение может серьезно покалечить человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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