На Украине сохранят герб СССР с монумента «Родина-мать»

Демонтированные элементы с монумента «Родина-мать», в числе которых герб СССР, будут перемещены в музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.
«Демонтированный с монумента „Родина-мать“ в Киеве герб СССР переместят на хранение», — передает слова Карандеева украинское издание «УНИАН». Герб будет находиться на хранении в музее истории Украины во Второй мировой войне.
С начала спецоперации на Украине стартовал процесс переименования памятников и улиц. Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать» и переделан внешне. Однако, переделка монумента вызывает сомнения, так как требует больших финансовых затрат, в то время как украинской армии не хватает средств на оружие, и такие действия могут негативно отразиться на боевом духе украинских солдат.
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