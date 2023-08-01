На Украине сохранят герб СССР с монумента «Родина-мать»

01 августа 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Демонтированные элементы с монумента «Родина-мать» будут переданы на хранение Фото: Сергей Русанов © URA.RU Демонтированные элементы с монумента «Родина-мать», в числе которых герб СССР, будут перемещены в музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. «Демонтированный с монумента „Родина-мать“ в Киеве герб СССР переместят на хранение», — передает слова Карандеева украинское издание «УНИАН». Герб будет находиться на хранении в музее истории Украины во Второй мировой войне. С начала спецоперации на Украине стартовал процесс переименования памятников и улиц. Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать» и переделан внешне. Однако, переделка монумента вызывает сомнения, так как требует больших финансовых затрат, в то время как украинской армии не хватает средств на оружие, и такие действия могут негативно отразиться на боевом духе украинских солдат.

Демонтированные элементы с монумента «Родина-мать», в числе которых герб СССР, будут перемещены в музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. «Демонтированный с монумента „Родина-мать“ в Киеве герб СССР переместят на хранение», — передает слова Карандеева украинское издание «УНИАН». Герб будет находиться на хранении в музее истории Украины во Второй мировой войне. С начала спецоперации на Украине стартовал процесс переименования памятников и улиц. Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать» и переделан внешне. Однако, переделка монумента вызывает сомнения, так как требует больших финансовых затрат, в то время как украинской армии не хватает средств на оружие, и такие действия могут негативно отразиться на боевом духе украинских солдат.