Россия столкнулась с острым дефицитом дальнобойщиков

03 августа 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Транспортным компаниям России сегодня не хватает около 60 000 водителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Логистические компании России столкнулись с острым дефицитом водителей-дальнобойщиков. Ситуация сложилась на фоне старения кадров и слабой системы обучения. Об этом заявил заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. «После распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, снизился ее престиж. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких», — рассказал Филатов в интервью «Ведомостям». Транспортным компаниям России сегодня не хватает около 60 000 водителей. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е). Сейчас средний возраст водителя категории Е — 52 года. Ранее в Пермском крае искали водителей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столичная транспортная компания ООО «Оникс», которая занимается оптовыми поставками нерудных материалов, набирала водителей большегрузных автомобилей. В Челябинске в августе 2023 года топ самых высокооплачиваемых вакансий возглавили дальнобойщики. Им предлагали доход от 90 до 200 тысяч рублей.

Логистические компании России столкнулись с острым дефицитом водителей-дальнобойщиков. Ситуация сложилась на фоне старения кадров и слабой системы обучения. Об этом заявил заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. «После распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, снизился ее престиж. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких», — рассказал Филатов в интервью «Ведомостям». Транспортным компаниям России сегодня не хватает около 60 000 водителей. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е). Сейчас средний возраст водителя категории Е — 52 года. Ранее в Пермском крае искали водителей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столичная транспортная компания ООО «Оникс», которая занимается оптовыми поставками нерудных материалов, набирала водителей большегрузных автомобилей. В Челябинске в августе 2023 года топ самых высокооплачиваемых вакансий возглавили дальнобойщики. Им предлагали доход от 90 до 200 тысяч рублей.