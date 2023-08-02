02 августа 2023

Природнадзор ХМАО предупредил об опасности встреч с медведями. Инфографика

Природнадзор ХМАО: в Октябрьском районе участились случаи встреч с опасными животными
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, животное в клетке, медведь
При встрече с медведем Природнадзор ХМАО советует оставаться на месте, медленно отступать или притвориться мертвым Фото:

Жители Октябрьского района ХМАО стали чаще встречать медведей. Природнадзор Югры в своем официальном telegram-канале порекомендовал соблюдать правила поведения в лесу, чтобы избежать встречи с дикими животными.

«В Октябрьском районе участились случаи выхода медведя к людям. Будьте осторожны и соблюдайте правила поведения с дикими животными!», — сообщается в публикации.

Природнадзор ХМАО посоветовал создавать побольше шума, находясь в лесу, убирать за собой мусор, чтобы запахи не привлекли зверя, а также обходить стороной медвежат. При встрече с диким животным специалисты рекомендуют оставаться на месте или притвориться мертвым, но ни в коем случае не бежать от мишки и не поворачиваться к нему спиной. Больше информации — в памятке URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в окрестностях Ханты-Мансийска рыбак встретился с медведем. Он спугнул зверя выстрелом из пускового устройства «Сигнал охотника».

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Жители Октябрьского района ХМАО стали чаще встречать медведей. Природнадзор Югры в своем официальном telegram-канале порекомендовал соблюдать правила поведения в лесу, чтобы избежать встречи с дикими животными. «В Октябрьском районе участились случаи выхода медведя к людям. Будьте осторожны и соблюдайте правила поведения с дикими животными!», — сообщается в публикации. Природнадзор ХМАО посоветовал создавать побольше шума, находясь в лесу, убирать за собой мусор, чтобы запахи не привлекли зверя, а также обходить стороной медвежат. При встрече с диким животным специалисты рекомендуют оставаться на месте или притвориться мертвым, но ни в коем случае не бежать от мишки и не поворачиваться к нему спиной. Больше информации — в памятке URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в окрестностях Ханты-Мансийска рыбак встретился с медведем. Он спугнул зверя выстрелом из пускового устройства «Сигнал охотника».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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