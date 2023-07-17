Вес самого крупного окуня в улове рыбка — полтора килограмма Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В окрестностях Ханты-Мансийска рыбак Александра Лоренц поймал окуня весом полтора килограмма и встретился с медведем. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«В воскресение поехали искать самых мордастых окуней Югры в сторону Ханты-Мансийска. Окуни клевали редко, но качественно — менее полкило не было. Самый [большой] на полтора килограмма клюнул уже на закате. На обратном пути заблудились и угодили в болото. В довершение всего напоролись на медведя, небольшого, правда, 2-х летку. До медведя было метров 100», — написал рыбак в паблике «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина сообщил: чтобы спугнуть животное, он два раза выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника». Медведь убежал.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО поймал щуку с рыбой во рту. Вес улова составил восемь килограмм.

Фото: Александр Лоренц в паблике «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте»