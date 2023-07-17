17 июля 2023
16 июля 2023

В ХМАО рыбак поймал крупных окуней и встретился с медведем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, рыбак, кама, удочка, рыбалка
Вес самого крупного окуня в улове рыбка — полтора килограмма Фото:

В окрестностях Ханты-Мансийска рыбак Александра Лоренц поймал окуня весом полтора килограмма и встретился с медведем. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«В воскресение поехали искать самых мордастых окуней Югры в сторону Ханты-Мансийска. Окуни клевали редко, но качественно — менее полкило не было. Самый [большой] на полтора килограмма клюнул уже на закате. На обратном пути заблудились и угодили в болото. В довершение всего напоролись на медведя, небольшого, правда, 2-х летку. До медведя было метров 100», — написал рыбак в паблике «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина сообщил: чтобы спугнуть животное, он два раза выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника». Медведь убежал.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО поймал щуку с рыбой во рту. Вес улова составил восемь килограмм.

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В окрестностях Ханты-Мансийска рыбак Александра Лоренц поймал окуня весом полтора килограмма и встретился с медведем. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях. «В воскресение поехали искать самых мордастых окуней Югры в сторону Ханты-Мансийска. Окуни клевали редко, но качественно — менее полкило не было. Самый [большой] на полтора килограмма клюнул уже на закате. На обратном пути заблудились и угодили в болото. В довершение всего напоролись на медведя, небольшого, правда, 2-х летку. До медведя было метров 100», — написал рыбак в паблике «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина сообщил: чтобы спугнуть животное, он два раза выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника». Медведь убежал. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО поймал щуку с рыбой во рту. Вес улова составил восемь килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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