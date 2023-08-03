03 августа 2023

Свердловский пенсионер, страдающий потерей памяти, ушел в лес за грибами и пропал. Фото

В Верхней Салде пропал 68-летний пенсионер, ушедший в лес за грибами
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин, плохо ориентирующийся в пространстве, ушел за грибами и пропал Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) 68-летний Валерий Синев ушел утром 3 августа в лес за грибами и пропал. Пенсионер страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

«Валерий Константинович Синев сегодня [3 августа] в девять часов утра ушел за грибами в районе коллективного сада № 18 (поселок Чернушка) и до настоящего времени из леса не вышел. Валерий Константинович страдает кратковременной потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве», — сообщили на официальной странице администрации Верхней Салды в соцсети «Вконтакте».

В мэрии свердловского города добавили, что сейчас ведутся поиски пропавшего пенсионера. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номерам +7 (932) 117-04-80 и +7 (903) 087-31-09.

Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) 68-летний Валерий Синев ушел утром 3 августа в лес за грибами и пропал. Пенсионер страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. «Валерий Константинович Синев сегодня [3 августа] в девять часов утра ушел за грибами в районе коллективного сада № 18 (поселок Чернушка) и до настоящего времени из леса не вышел. Валерий Константинович страдает кратковременной потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве», — сообщили на официальной странице администрации Верхней Салды в соцсети «Вконтакте». В мэрии свердловского города добавили, что сейчас ведутся поиски пропавшего пенсионера. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номерам +7 (932) 117-04-80 и +7 (903) 087-31-09.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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