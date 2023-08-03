Свердловский пенсионер, страдающий потерей памяти, ушел в лес за грибами и пропал. Фото

В Верхней Салде пропал 68-летний пенсионер, ушедший в лес за грибами

04 августа 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Свердловчанин, плохо ориентирующийся в пространстве, ушел за грибами и пропал Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) 68-летний Валерий Синев ушел утром 3 августа в лес за грибами и пропал. Пенсионер страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. «Валерий Константинович Синев сегодня [3 августа] в девять часов утра ушел за грибами в районе коллективного сада № 18 (поселок Чернушка) и до настоящего времени из леса не вышел. Валерий Константинович страдает кратковременной потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве», — сообщили на официальной странице администрации Верхней Салды в соцсети «Вконтакте». В мэрии свердловского города добавили, что сейчас ведутся поиски пропавшего пенсионера. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номерам +7 (932) 117-04-80 и +7 (903) 087-31-09. Фото: сообщество «Администрация Верхней Салды» в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/gorodsalda

В Верхней Салде (Свердловская область) 68-летний Валерий Синев ушел утром 3 августа в лес за грибами и пропал. Пенсионер страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. «Валерий Константинович Синев сегодня [3 августа] в девять часов утра ушел за грибами в районе коллективного сада № 18 (поселок Чернушка) и до настоящего времени из леса не вышел. Валерий Константинович страдает кратковременной потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве», — сообщили на официальной странице администрации Верхней Салды в соцсети «Вконтакте». В мэрии свердловского города добавили, что сейчас ведутся поиски пропавшего пенсионера. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номерам +7 (932) 117-04-80 и +7 (903) 087-31-09.