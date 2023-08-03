Туристов предупредили об эвакуации машин с челябинских озер

С озер Челябинской области продолжают эвакуировать автомобили туристов, мешающих проезду спецтехники. О том, как избежать перемещения машины на штрафстоянку, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Эвакуировать будут только те машины, которые мешают проезду спецтехники и экстренных служб. Сначала мы будем устанавливать собственников и пробовать связаться. Если автомобиль не будет перемещен, нам придется его эвакуировать», — разъяснили URA.RU в ГИБДД.
Отвозят машины на штрафстоянку после того, как исчерпаны все способы связаться с владельцем. Сейчас идет обсуждение с муниципалитетами и владельцами баз отдыха вопросов расширения территорий для парковки.
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