03 августа 2023

Туристов предупредили об эвакуации машин с челябинских озер

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, эвакуатор, техпомощь, сто
Прежде чем эвакуировать машину, в ГИБДД будут пробовать связаться с туристом Фото:

С озер Челябинской области продолжают эвакуировать автомобили туристов, мешающих проезду спецтехники. О том, как избежать перемещения машины на штрафстоянку, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Эвакуировать будут только те машины, которые мешают проезду спецтехники и экстренных служб. Сначала мы будем устанавливать собственников и пробовать связаться. Если автомобиль не будет перемещен, нам придется его эвакуировать», — разъяснили URA.RU в ГИБДД.

Отвозят машины на штрафстоянку после того, как исчерпаны все способы связаться с владельцем. Сейчас идет обсуждение с муниципалитетами и владельцами баз отдыха вопросов расширения территорий для парковки.

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С озер Челябинской области продолжают эвакуировать автомобили туристов, мешающих проезду спецтехники. О том, как избежать перемещения машины на штрафстоянку, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. «Эвакуировать будут только те машины, которые мешают проезду спецтехники и экстренных служб. Сначала мы будем устанавливать собственников и пробовать связаться. Если автомобиль не будет перемещен, нам придется его эвакуировать», — разъяснили URA.RU в ГИБДД. Отвозят машины на штрафстоянку после того, как исчерпаны все способы связаться с владельцем. Сейчас идет обсуждение с муниципалитетами и владельцами баз отдыха вопросов расширения территорий для парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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