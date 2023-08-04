Перспективная российская фигуристка будет выступать за Казахстан

Софья Самоделкина будет выступать за сборную Казахстана
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Фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана по репатриации Фото:

Российская фигуристка Софья Самоделкина в ускоренном порядке получила гражданство Казахстана. Это стало возможным благодаря процедуре репатриации. В стране родился один из родственников фигуристки. С этого момента Самоделкина будет выступать за сборную Казахстана. Об этом рассказал телеканал «Матч ТВ».

«Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. Фигуристка является победительницей и призером этапов Гран-при России.

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Российская фигуристка Софья Самоделкина в ускоренном порядке получила гражданство Казахстана. Это стало возможным благодаря процедуре репатриации. В стране родился один из родственников фигуристки. С этого момента Самоделкина будет выступать за сборную Казахстана. Об этом рассказал телеканал «Матч ТВ». «Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. Фигуристка является победительницей и призером этапов Гран-при России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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