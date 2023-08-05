Бывший футболист высмеял депутатов, которым придется ездить на дорогих авто

Экс-футболист Павлюченко пошутил над депутатами, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей

05 августа 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Роман Павлюченко иронично посочувствовал депутатам Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский экс-футболист Роман Павлюченко иронично посочувствовал депутатам Госдумы, которым с сентября придется ездить на отечественных автомобилях. Он указал, что стоимость российской марки автомобилей Aurus достигает 30 миллионов рублей. «Жалко депутатов, теперь им придется ездить на Aurus за 30 миллионов рублей. Таков закон», — написал Павлюченко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, чтобы прекратились закупки иномарок. В июле об этом же говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российский экс-футболист Роман Павлюченко иронично посочувствовал депутатам Госдумы, которым с сентября придется ездить на отечественных автомобилях. Он указал, что стоимость российской марки автомобилей Aurus достигает 30 миллионов рублей. «Жалко депутатов, теперь им придется ездить на Aurus за 30 миллионов рублей. Таков закон», — написал Павлюченко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, чтобы прекратились закупки иномарок. В июле об этом же говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.