04 августа 2023

Пьяный пермяк завел чужой автомобиль отверткой и угнал его

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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Пермяка задержали сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В городе Кудымкаре Пермского края пьяный мужчина завел чужой автомобиль отверткой и угнал его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В дежурную часть отдела МВД „Кудымкарский“ поступило сообщение о пропаже автомобиля. Как рассказал заявитель, машина была припаркована с открытыми дверями и без сигнализации около дома. Угонщик был задержан в переулке Иньвенский. Злоумышленник рассказал, что завел автомобиль отверткой, чтобы съездить на нем к знакомым в соседнее село», — сообщается на сайте ведомства.

В отношении 28-летнего пермяка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также его арестовали на 10 суток за управление машиной в нетрезвом состоянии и без права вождения.

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В городе Кудымкаре Пермского края пьяный мужчина завел чужой автомобиль отверткой и угнал его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела МВД „Кудымкарский“ поступило сообщение о пропаже автомобиля. Как рассказал заявитель, машина была припаркована с открытыми дверями и без сигнализации около дома. Угонщик был задержан в переулке Иньвенский. Злоумышленник рассказал, что завел автомобиль отверткой, чтобы съездить на нем к знакомым в соседнее село», — сообщается на сайте ведомства. В отношении 28-летнего пермяка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также его арестовали на 10 суток за управление машиной в нетрезвом состоянии и без права вождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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