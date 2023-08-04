Пьяный пермяк завел чужой автомобиль отверткой и угнал его

05 августа 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пермяка задержали сотрудники Госавтоинспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Кудымкаре Пермского края пьяный мужчина завел чужой автомобиль отверткой и угнал его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела МВД „Кудымкарский“ поступило сообщение о пропаже автомобиля. Как рассказал заявитель, машина была припаркована с открытыми дверями и без сигнализации около дома. Угонщик был задержан в переулке Иньвенский. Злоумышленник рассказал, что завел автомобиль отверткой, чтобы съездить на нем к знакомым в соседнее село», — сообщается на сайте ведомства. В отношении 28-летнего пермяка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также его арестовали на 10 суток за управление машиной в нетрезвом состоянии и без права вождения.

В городе Кудымкаре Пермского края пьяный мужчина завел чужой автомобиль отверткой и угнал его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела МВД „Кудымкарский“ поступило сообщение о пропаже автомобиля. Как рассказал заявитель, машина была припаркована с открытыми дверями и без сигнализации около дома. Угонщик был задержан в переулке Иньвенский. Злоумышленник рассказал, что завел автомобиль отверткой, чтобы съездить на нем к знакомым в соседнее село», — сообщается на сайте ведомства. В отношении 28-летнего пермяка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также его арестовали на 10 суток за управление машиной в нетрезвом состоянии и без права вождения.