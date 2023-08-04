Инцидент произошел на Уралмаше
В Екатеринбурге силовики оцепили территорию возле одного из пунктов выдачи товаров OZON на Машиностроителей. Об этом сообщил очевидец.
«Сейчас на Уралмаше полиция оцепила территорию вокруг пункта выдачи OZON на Машиностроителей. В здание никого не пускают», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Причина оцепления не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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