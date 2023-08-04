Полицейские оцепили территорию возле OZON в Екатеринбурге. Видео 05 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 + Инцидент произошел на Уралмаше Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге силовики оцепили территорию возле одного из пунктов выдачи товаров OZON на Машиностроителей. Об этом сообщил очевидец. «Сейчас на Уралмаше полиция оцепила территорию вокруг пункта выдачи OZON на Машиностроителей. В здание никого не пускают», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Причина оцепления не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил. В Екатеринбурге силовики оцепили территорию возле одного из пунктов выдачи товаров OZON на Машиностроителей. Об этом сообщил очевидец. «Сейчас на Уралмаше полиция оцепила территорию вокруг пункта выдачи OZON на Машиностроителей. В здание никого не пускают», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Причина оцепления не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям