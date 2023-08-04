04 августа 2023

Полицейские оцепили территорию возле OZON в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, вывеска, ozon, озон, маркетплейс
Инцидент произошел на Уралмаше Фото:

В Екатеринбурге силовики оцепили территорию возле одного из пунктов выдачи товаров OZON на Машиностроителей. Об этом сообщил очевидец.

«Сейчас на Уралмаше полиция оцепила территорию вокруг пункта выдачи OZON на Машиностроителей. В здание никого не пускают», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Причина оцепления не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Екатеринбурге силовики оцепили территорию возле одного из пунктов выдачи товаров OZON на Машиностроителей. Об этом сообщил очевидец. «Сейчас на Уралмаше полиция оцепила территорию вокруг пункта выдачи OZON на Машиностроителей. В здание никого не пускают», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Причина оцепления не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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