Москва попросила Куйвашева надавить на кураторов новой стройки УрФУ

05 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Большая стройка находится на контроле у правительства РФ Фото: Московец Илья © URA.RU Темпы подготовки документов по строительству новых корпусов Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге не устраивают Минстрой РФ. В конце июля в адрес главы региона Евгения Куйвашева пришло соответствующее письмо, оно оказалось в распоряжении URA.RU. В этом письме говорится, что «Единый заказчик в сфере строительства» (подчиняется Минстрою) ранее попросил городской «Водоканал» подготовить договоры на подключение к сетям трех строящихся объектов вуза в микрорайоне Новокольцовский — «Специализированного учебно-научного центра», «Института радиоэлектроники и информационных технологий» (ИРиИТ) и «Института экономики и управления» (ИЭиУ). «Водоканал» рассчитал, что ИРиИТ и ИЭиУ будут потреблять больше 250 кубометров в сутки. По этой причине размер платы за подключение должна установить Региональная энергетическая комиссия (РЭК). 20 июня директор «Водоканала» по строительству Александр Рыбин сообщил москвичам, что предприятие готовит бумаги для обращения в РЭК. В течение месяца, как следует из письма, «Водоканал» должен был работу завершить. «Однако по состоянию на 21 июля материалы в адрес РЭК СО и ППК „Единый заказчик“ не поступали. Прошу Вас оказать содействие в части, касающейся ускорения предоставления материалов со стороны МУП „Водоканал“ по ИРиИТ и ИЭиУ в адрес РЭК, а также рассмотрения заявлений и утверждения индивидуальных тарифов со стороны РЭК, в максимально короткие сроки», — обратился к Куйвашеву 24 июля замгендиректора «Единого заказчика» Вадим Логинов. По данным URA.RU, в частных разговорах представители организации якобы предупредили, что, если обращение к губернатору не поможет, будет второе письмо. Но уже более гневное и скандальное. Агентство обратилось за комментарием к гендиректору «Водоканала» Антону Гусеву. И его слова указывают на то, что реакция от руководства региона последовала (впрочем, сам Гусев об этом прямо не сказал). «У нас никаких проблем нет, все по графику, согласно дорожной карте. В адрес РЭК все материалы направлены. Накануне (у зама Куйвашева Сергея Швиндта — прим. ред.) проходило совещание на эту тему. Все в рабочем порядке», — заверил топ-менеджер. Вторую очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском заложили 11 июля. В церемонии участвовали сам Куйвашев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Темпы подготовки документов по строительству новых корпусов Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге не устраивают Минстрой РФ. В конце июля в адрес главы региона Евгения Куйвашева пришло соответствующее письмо, оно оказалось в распоряжении URA.RU. В этом письме говорится, что «Единый заказчик в сфере строительства» (подчиняется Минстрою) ранее попросил городской «Водоканал» подготовить договоры на подключение к сетям трех строящихся объектов вуза в микрорайоне Новокольцовский — «Специализированного учебно-научного центра», «Института радиоэлектроники и информационных технологий» (ИРиИТ) и «Института экономики и управления» (ИЭиУ). «Водоканал» рассчитал, что ИРиИТ и ИЭиУ будут потреблять больше 250 кубометров в сутки. По этой причине размер платы за подключение должна установить Региональная энергетическая комиссия (РЭК). 20 июня директор «Водоканала» по строительству Александр Рыбин сообщил москвичам, что предприятие готовит бумаги для обращения в РЭК. В течение месяца, как следует из письма, «Водоканал» должен был работу завершить. «Однако по состоянию на 21 июля материалы в адрес РЭК СО и ППК „Единый заказчик“ не поступали. Прошу Вас оказать содействие в части, касающейся ускорения предоставления материалов со стороны МУП „Водоканал“ по ИРиИТ и ИЭиУ в адрес РЭК, а также рассмотрения заявлений и утверждения индивидуальных тарифов со стороны РЭК, в максимально короткие сроки», — обратился к Куйвашеву 24 июля замгендиректора «Единого заказчика» Вадим Логинов. По данным URA.RU, в частных разговорах представители организации якобы предупредили, что, если обращение к губернатору не поможет, будет второе письмо. Но уже более гневное и скандальное. Агентство обратилось за комментарием к гендиректору «Водоканала» Антону Гусеву. И его слова указывают на то, что реакция от руководства региона последовала (впрочем, сам Гусев об этом прямо не сказал). «У нас никаких проблем нет, все по графику, согласно дорожной карте. В адрес РЭК все материалы направлены. Накануне (у зама Куйвашева Сергея Швиндта — прим. ред.) проходило совещание на эту тему. Все в рабочем порядке», — заверил топ-менеджер. Вторую очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском заложили 11 июля. В церемонии участвовали сам Куйвашев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.