В Свердловской области к власти рвутся десятки судимых кандидатов

07 августа 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Одиннадцать судимых граждан пытаются стать депутатами в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На сегодняшний день в Свердловской области продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. При этом утратили статус 15 человек, а отказано в регистрации 31. Любопытно, что 11 человек из списка имеют судимость когда-либо в прошлом, сообщает региональный избирком. «В Свердловской области завершился срок, который отведен избирательным комиссиям на проверку документов и принятие решений о регистрации кандидатов. У 11 зарегистрированных кандидатов имелась судимость, не препятствующая участию в выборах», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского избиркома. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает право участвовать в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений. Запрет коснется тех, кто был осужден за преступления средней тяжести. Среди них мошенничество, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного. Всего в перечень входят 55 таких преступлений.

На сегодняшний день в Свердловской области продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. При этом утратили статус 15 человек, а отказано в регистрации 31. Любопытно, что 11 человек из списка имеют судимость когда-либо в прошлом, сообщает региональный избирком. «В Свердловской области завершился срок, который отведен избирательным комиссиям на проверку документов и принятие решений о регистрации кандидатов. У 11 зарегистрированных кандидатов имелась судимость, не препятствующая участию в выборах», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского избиркома. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает право участвовать в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений. Запрет коснется тех, кто был осужден за преступления средней тяжести. Среди них мошенничество, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного. Всего в перечень входят 55 таких преступлений.