06 августа 2023

В Свердловской области к власти рвутся десятки судимых кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Одиннадцать судимых граждан пытаются стать депутатами в регионе Фото:

На сегодняшний день в Свердловской области продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. При этом утратили статус 15 человек, а отказано в регистрации 31. Любопытно, что 11 человек из списка имеют судимость когда-либо в прошлом, сообщает региональный избирком.

«В Свердловской области завершился срок, который отведен избирательным комиссиям на проверку документов и принятие решений о регистрации кандидатов. У 11 зарегистрированных кандидатов имелась судимость, не препятствующая участию в выборах», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского избиркома.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает право участвовать в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений. Запрет коснется тех, кто был осужден за преступления средней тяжести. Среди них мошенничество, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного. Всего в перечень входят 55 таких преступлений.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сегодняшний день в Свердловской области продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. При этом утратили статус 15 человек, а отказано в регистрации 31. Любопытно, что 11 человек из списка имеют судимость когда-либо в прошлом, сообщает региональный избирком. «В Свердловской области завершился срок, который отведен избирательным комиссиям на проверку документов и принятие решений о регистрации кандидатов. У 11 зарегистрированных кандидатов имелась судимость, не препятствующая участию в выборах», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского избиркома. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает право участвовать в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений. Запрет коснется тех, кто был осужден за преступления средней тяжести. Среди них мошенничество, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного. Всего в перечень входят 55 таких преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...