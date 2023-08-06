В Свердловской области к власти рвутся десятки судимых кандидатов

На сегодняшний день в Свердловской области продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. При этом утратили статус 15 человек, а отказано в регистрации 31. Любопытно, что 11 человек из списка имеют судимость когда-либо в прошлом, сообщает региональный избирком.
«В Свердловской области завершился срок, который отведен избирательным комиссиям на проверку документов и принятие решений о регистрации кандидатов. У 11 зарегистрированных кандидатов имелась судимость, не препятствующая участию в выборах», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского избиркома.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает право участвовать в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений. Запрет коснется тех, кто был осужден за преступления средней тяжести. Среди них мошенничество, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного. Всего в перечень входят 55 таких преступлений.
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