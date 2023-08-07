Скончался бывший топ мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков, проигравший выборы иноагенту

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Заседание Городской думы Екатеринбурга, 25 марта 2014 г., курлыков алексей
В возрасте 46 лет скончался Алексей Курлыков Фото:

В возрасте 46 лет скончался бывший глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков. Данную информацию URA.RU подтвердили в мэрии уральской столицы. В 2009 году Курлыков проиграл выборы в городскую думу по одномандатному округу одному из будущих лидеров оппозиции Леониду Волкову (внесен в реестр иностранных агентов, заочно арестован и объявлен в международный розыск).

Под руководством Алексея Курлыкова была разработана транспортная карта Екатеринбурга «Екарта». Также он был в числе тех, кто разработал такие проекты, как конкурсная система на право осуществления городских пассажирских перевозок и механизм платного парковочного пространства.

Алексей Курлыков родился 22 июля 1977 года. Сначала окончил Самарский экономический лицей, а затем Самарский государственный аэрокосмический университет. С 1996—1998 годы был первый заместитель директора ООО «Абрис», а с 1998—2003 годы занимал пост директора ЗАО «КС центр». С 2003—2005 годы был назначен директором проекта ЗАО «ГК «Время», а с 2005—2009 годы был директор ТРЦ «Парк Хаус». С мая 2009 года по 2014 был председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга. В 2014 году Алексей Курлыков ушел в отставку и стал директором Центра организации движения.

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В возрасте 46 лет скончался бывший глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков. Данную информацию URA.RU подтвердили в мэрии уральской столицы. В 2009 году Курлыков проиграл выборы в городскую думу по одномандатному округу одному из будущих лидеров оппозиции Леониду Волкову (внесен в реестр иностранных агентов, заочно арестован и объявлен в международный розыск). Под руководством Алексея Курлыкова была разработана транспортная карта Екатеринбурга «Екарта». Также он был в числе тех, кто разработал такие проекты, как конкурсная система на право осуществления городских пассажирских перевозок и механизм платного парковочного пространства. Алексей Курлыков родился 22 июля 1977 года. Сначала окончил Самарский экономический лицей, а затем Самарский государственный аэрокосмический университет. С 1996—1998 годы был первый заместитель директора ООО «Абрис», а с 1998—2003 годы занимал пост директора ЗАО «КС центр». С 2003—2005 годы был назначен директором проекта ЗАО «ГК «Время», а с 2005—2009 годы был директор ТРЦ «Парк Хаус». С мая 2009 года по 2014 был председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга. В 2014 году Алексей Курлыков ушел в отставку и стал директором Центра организации движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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