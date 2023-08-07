07 августа 2023

Двух жителей ХМАО суд оправдал по экстремистскому делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковь Свидетелей Иеговы. Сургут, свидетели иеговы
Мужчин оправдали ввиду отсутствия состава преступления Фото:

В Югорске суд оправдал двух мужчин по делу об экстремизме. Их подозревали в организации деятельности религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ).

«В судебном заседании было изучено 27 томов уголовного дела. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину не признали. Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — сообщают на сайте Югорского районного суда.

Подсудимым грозили сроки по 8,5 и 9 лет колонии. На данный момент мужчинам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало о выявленной в Сургуте крупнейшей в России ячейке религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). В ходе спецоперации силовики нашли документы, которые доказывают, что в городе действовали почти 400 вербовщиков.

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В Югорске суд оправдал двух мужчин по делу об экстремизме. Их подозревали в организации деятельности религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). «В судебном заседании было изучено 27 томов уголовного дела. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину не признали. Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — сообщают на сайте Югорского районного суда. Подсудимым грозили сроки по 8,5 и 9 лет колонии. На данный момент мужчинам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о выявленной в Сургуте крупнейшей в России ячейке религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). В ходе спецоперации силовики нашли документы, которые доказывают, что в городе действовали почти 400 вербовщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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