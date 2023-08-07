Двух жителей ХМАО суд оправдал по экстремистскому делу

08 августа 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Мужчин оправдали ввиду отсутствия состава преступления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Югорске суд оправдал двух мужчин по делу об экстремизме. Их подозревали в организации деятельности религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). «В судебном заседании было изучено 27 томов уголовного дела. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину не признали. Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — сообщают на сайте Югорского районного суда. Подсудимым грозили сроки по 8,5 и 9 лет колонии. На данный момент мужчинам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о выявленной в Сургуте крупнейшей в России ячейке религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). В ходе спецоперации силовики нашли документы, которые доказывают, что в городе действовали почти 400 вербовщиков.

В Югорске суд оправдал двух мужчин по делу об экстремизме. Их подозревали в организации деятельности религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). «В судебном заседании было изучено 27 томов уголовного дела. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину не признали. Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — сообщают на сайте Югорского районного суда. Подсудимым грозили сроки по 8,5 и 9 лет колонии. На данный момент мужчинам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о выявленной в Сургуте крупнейшей в России ячейке религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). В ходе спецоперации силовики нашли документы, которые доказывают, что в городе действовали почти 400 вербовщиков.