Клуб Rotary напугал мир гибелью Земли через 13 лет 08 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 + Изменения климата не приведут к гибели Земли, отметил Сергей Семенов Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Опровержение фейковой информации В интернете стало расходиться видео конференции, проведенной под патронажем международной неправительственной ассоциации Rotary Club, в котором говорится о том, что из-за непоправимых климатических изменений Земля погибнет через 13 лет. Научный руководитель Института глобального климата и экологии, заслуженный деятель науки РФ, климатолог Сергей Семенов опроверг эту информацию. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков он назвал это заявление «бредом». «Абсолютный бред. Изменения климата имеют региональные последствия. В XXI веке изменение температуры может быть в районе трех градусов. Это неприятно, но это не катастрофические изменения, с ними можно бороться», — сообщил Сергей Семенов. Информация о конце света появляется в интернете регулярно. Недавно ученые опровергли миф о том, что Земля погибнет из-за столкновения с мифической планетой Нибиру. В интернете стало расходиться видео конференции, проведенной под патронажем международной неправительственной ассоциации Rotary Club, в котором говорится о том, что из-за непоправимых климатических изменений Земля погибнет через 13 лет. Научный руководитель Института глобального климата и экологии, заслуженный деятель науки РФ, климатолог Сергей Семенов опроверг эту информацию. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков он назвал это заявление «бредом». «Абсолютный бред. Изменения климата имеют региональные последствия. В XXI веке изменение температуры может быть в районе трех градусов. Это неприятно, но это не катастрофические изменения, с ними можно бороться», — сообщил Сергей Семенов. Информация о конце света появляется в интернете регулярно. Недавно ученые опровергли миф о том, что Земля погибнет из-за столкновения с мифической планетой Нибиру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям