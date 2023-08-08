Клуб Rotary напугал мир гибелью Земли через 13 лет

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, земной шар, космонавтика, земля, вид из космоса
Изменения климата не приведут к гибели Земли, отметил Сергей Семенов Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В интернете стало расходиться видео конференции, проведенной под патронажем международной неправительственной ассоциации Rotary Club, в котором говорится о том, что из-за непоправимых климатических изменений Земля погибнет через 13 лет. Научный руководитель Института глобального климата и экологии, заслуженный деятель науки РФ, климатолог Сергей Семенов опроверг эту информацию. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков он назвал это заявление «бредом».

«Абсолютный бред. Изменения климата имеют региональные последствия. В XXI веке изменение температуры может быть в районе трех градусов. Это неприятно, но это не катастрофические изменения, с ними можно бороться», — сообщил Сергей Семенов.

Информация о конце света появляется в интернете регулярно. Недавно ученые опровергли миф о том, что Земля погибнет из-за столкновения с мифической планетой Нибиру.

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В интернете стало расходиться видео конференции, проведенной под патронажем международной неправительственной ассоциации Rotary Club, в котором говорится о том, что из-за непоправимых климатических изменений Земля погибнет через 13 лет. Научный руководитель Института глобального климата и экологии, заслуженный деятель науки РФ, климатолог Сергей Семенов опроверг эту информацию. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков он назвал это заявление «бредом». «Абсолютный бред. Изменения климата имеют региональные последствия. В XXI веке изменение температуры может быть в районе трех градусов. Это неприятно, но это не катастрофические изменения, с ними можно бороться», — сообщил Сергей Семенов. Информация о конце света появляется в интернете регулярно. Недавно ученые опровергли миф о том, что Земля погибнет из-за столкновения с мифической планетой Нибиру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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