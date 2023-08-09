Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов ГИБДД

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Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, нижний тагил, кортеж куйвашева
Водители мэрии Нижнего Тагила накопили десяток штрафов ГИБДД Фото:

Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов, которые выписывает Госавтоинспеции. Информация об этом находится в базе Федеральной службы судебных приставов.

На имя администрации Нижнего Тагила заведено 12 исполнительных производств за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. В базе судебных приставов говорится, что правонарушения совершены в прошлом и позапрошлом годах. Из-за неуплаты штрафов приставы завели исполнительные производства, они открыты до сих пор.

Также судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении некоторых автомобилей парка тагильской мэрии. В частности, ограничения коснулись флагманской модели, внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Оперативно его получить не удалось.

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Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов, которые выписывает Госавтоинспеции. Информация об этом находится в базе Федеральной службы судебных приставов. На имя администрации Нижнего Тагила заведено 12 исполнительных производств за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. В базе судебных приставов говорится, что правонарушения совершены в прошлом и позапрошлом годах. Из-за неуплаты штрафов приставы завели исполнительные производства, они открыты до сих пор. Также судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении некоторых автомобилей парка тагильской мэрии. В частности, ограничения коснулись флагманской модели, внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Оперативно его получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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