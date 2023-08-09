Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов ГИБДД

09 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Водители мэрии Нижнего Тагила накопили десяток штрафов ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов, которые выписывает Госавтоинспеции. Информация об этом находится в базе Федеральной службы судебных приставов. На имя администрации Нижнего Тагила заведено 12 исполнительных производств за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. В базе судебных приставов говорится, что правонарушения совершены в прошлом и позапрошлом годах. Из-за неуплаты штрафов приставы завели исполнительные производства, они открыты до сих пор. Также судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении некоторых автомобилей парка тагильской мэрии. В частности, ограничения коснулись флагманской модели, внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Оперативно его получить не удалось.

Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов, которые выписывает Госавтоинспеции. Информация об этом находится в базе Федеральной службы судебных приставов. На имя администрации Нижнего Тагила заведено 12 исполнительных производств за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. В базе судебных приставов говорится, что правонарушения совершены в прошлом и позапрошлом годах. Из-за неуплаты штрафов приставы завели исполнительные производства, они открыты до сих пор. Также судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении некоторых автомобилей парка тагильской мэрии. В частности, ограничения коснулись флагманской модели, внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Оперативно его получить не удалось.