Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов ГИБДД

Мэрия Нижнего Тагила оказалась злостным неплательщиком штрафов, которые выписывает Госавтоинспеции. Информация об этом находится в базе Федеральной службы судебных приставов.
На имя администрации Нижнего Тагила заведено 12 исполнительных производств за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. В базе судебных приставов говорится, что правонарушения совершены в прошлом и позапрошлом годах. Из-за неуплаты штрафов приставы завели исполнительные производства, они открыты до сих пор.
Также судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении некоторых автомобилей парка тагильской мэрии. В частности, ограничения коснулись флагманской модели, внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Оперативно его получить не удалось.
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