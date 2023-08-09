Скончалась пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде

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В реанимации скончалась женщина, пострадавшая от взрыва на предприятии «Пиро-Росс» Фото:

Стало известно о первом человеке, скончавшемся после взрыва в Сергиевом Посаде. Им стала женщина, которая ранее была доставлена в реанимацию с ожогами.

«Только что умерла одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что она находилась в реанимации. Женщине было 45 лет.

Взрыв произошел 9 августа на территории предприятия «Пиро-Росс». Всего от взрыва пострадали 56 человек.

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Стало известно о первом человеке, скончавшемся после взрыва в Сергиевом Посаде. Им стала женщина, которая ранее была доставлена в реанимацию с ожогами. «Только что умерла одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что она находилась в реанимации. Женщине было 45 лет. Взрыв произошел 9 августа на территории предприятия «Пиро-Росс». Всего от взрыва пострадали 56 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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