Скончалась пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде

09 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

В реанимации скончалась женщина, пострадавшая от взрыва на предприятии «Пиро-Росс» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стало известно о первом человеке, скончавшемся после взрыва в Сергиевом Посаде. Им стала женщина, которая ранее была доставлена в реанимацию с ожогами. «Только что умерла одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что она находилась в реанимации. Женщине было 45 лет. Взрыв произошел 9 августа на территории предприятия «Пиро-Росс». Всего от взрыва пострадали 56 человек.

Стало известно о первом человеке, скончавшемся после взрыва в Сергиевом Посаде. Им стала женщина, которая ранее была доставлена в реанимацию с ожогами. «Только что умерла одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что она находилась в реанимации. Женщине было 45 лет. Взрыв произошел 9 августа на территории предприятия «Пиро-Росс». Всего от взрыва пострадали 56 человек.