Скончалась пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде

В реанимации скончалась женщина, пострадавшая от взрыва на предприятии «Пиро-Росс»
Стало известно о первом человеке, скончавшемся после взрыва в Сергиевом Посаде. Им стала женщина, которая ранее была доставлена в реанимацию с ожогами.
«Только что умерла одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что она находилась в реанимации. Женщине было 45 лет.
Взрыв произошел 9 августа на территории предприятия «Пиро-Росс». Всего от взрыва пострадали 56 человек.
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