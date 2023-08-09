Губернатор Текслер принял участие в прощальном матче легенды российского хоккея. Фото

Губернатор Текслер принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова

10 августа 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер посетил прощальный матч Даниса Зарипова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в прощальном матче легенды российского хоккея Даниса Зарипова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», президентом которого является Текслер. «„Трактор“ принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова. Президент клуба Алексей Текслер, генеральный директор Иван Савин, главный тренер „Белых Медведей“ Марат Аскаров, легендарный защитник и тренер Николай Макаров, а также звездный форвард Евгений Кузнецов представили „Трактор“ на большом мероприятии», -сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». В прощальном матче Зарипова участвовали такие хоккеисты, как Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Александр Радулов. Друзья Зарипова и легенды хоккея разделились на команды «Белых» и «Зеленых». Матч завершился победой команды «Белых» со счетом 12:9 В рамках поездки в Казань «Тарктор» проведет несколько встреч под эгидой Кубка TANECO 2023. Первым соперником «Трактора» завтра станет «Ак Барс». Глава региона, в свою очередь, уже провел встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Вместе они заехали на ряд соцобъектов, познакомились с работой ИТ-парка. Фото: пресс-служба ХК «Трактор» Фото: пресс-служба ХК «Трактор» Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в прощальном матче легенды российского хоккея Даниса Зарипова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», президентом которого является Текслер. «„Трактор“ принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова. Президент клуба Алексей Текслер, генеральный директор Иван Савин, главный тренер „Белых Медведей“ Марат Аскаров, легендарный защитник и тренер Николай Макаров, а также звездный форвард Евгений Кузнецов представили „Трактор“ на большом мероприятии», -сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». В прощальном матче Зарипова участвовали такие хоккеисты, как Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Александр Радулов. Друзья Зарипова и легенды хоккея разделились на команды «Белых» и «Зеленых». Матч завершился победой команды «Белых» со счетом 12:9 В рамках поездки в Казань «Тарктор» проведет несколько встреч под эгидой Кубка TANECO 2023. Первым соперником «Трактора» завтра станет «Ак Барс». Глава региона, в свою очередь, уже провел встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Вместе они заехали на ряд соцобъектов, познакомились с работой ИТ-парка.