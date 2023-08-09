Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в прощальном матче легенды российского хоккея Даниса Зарипова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», президентом которого является Текслер.
«„Трактор“ принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова. Президент клуба Алексей Текслер, генеральный директор Иван Савин, главный тренер „Белых Медведей“ Марат Аскаров, легендарный защитник и тренер Николай Макаров, а также звездный форвард Евгений Кузнецов представили „Трактор“ на большом мероприятии», -сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
В прощальном матче Зарипова участвовали такие хоккеисты, как Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Александр Радулов. Друзья Зарипова и легенды хоккея разделились на команды «Белых» и «Зеленых». Матч завершился победой команды «Белых» со счетом 12:9
В рамках поездки в Казань «Тарктор» проведет несколько встреч под эгидой Кубка TANECO 2023. Первым соперником «Трактора» завтра станет «Ак Барс».
Глава региона, в свою очередь, уже провел встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Вместе они заехали на ряд соцобъектов, познакомились с работой ИТ-парка.
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