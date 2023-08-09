09 августа 2023

В Пермском крае со дна Чусовой дайверы достали две тонны покрышек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Чусовой, река чусовая
Активисты очистили небольшой участок реки в черте города Фото:

В городе Чусовом Пермского края в рамках экологической акции дайверы подняли со дна реки Чусовая две тонны автомобильных покрышек. Также активисты очистили берега реки. Об этом рассказал участник проекта «Чистая река» Алексей Филлимонов.

«Общими стараниями мы подняли со дна реки и вывезли на полигон две тонны покрышек. Наши милые девушки очистили берег от огромного количества бытового мусора! Хочу отметить, что по своей собственной инициативе, они мусор сортировали по категориям», — пишет Алексей в соцсети «ВКонтакте».

Дайверы очистили участок реки на территории Чусового. Между тем, как рассказывало URA.RU, горы мусора оставляют на берегах Чусовой туристы-водники. Мешки отходов вынуждены собирать инспекторы минприроды.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Чусовом Пермского края в рамках экологической акции дайверы подняли со дна реки Чусовая две тонны автомобильных покрышек. Также активисты очистили берега реки. Об этом рассказал участник проекта «Чистая река» Алексей Филлимонов. «Общими стараниями мы подняли со дна реки и вывезли на полигон две тонны покрышек. Наши милые девушки очистили берег от огромного количества бытового мусора! Хочу отметить, что по своей собственной инициативе, они мусор сортировали по категориям», — пишет Алексей в соцсети «ВКонтакте». Дайверы очистили участок реки на территории Чусового. Между тем, как рассказывало URA.RU, горы мусора оставляют на берегах Чусовой туристы-водники. Мешки отходов вынуждены собирать инспекторы минприроды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...