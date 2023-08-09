В Пермском крае со дна Чусовой дайверы достали две тонны покрышек

10 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Активисты очистили небольшой участок реки в черте города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Чусовом Пермского края в рамках экологической акции дайверы подняли со дна реки Чусовая две тонны автомобильных покрышек. Также активисты очистили берега реки. Об этом рассказал участник проекта «Чистая река» Алексей Филлимонов. «Общими стараниями мы подняли со дна реки и вывезли на полигон две тонны покрышек. Наши милые девушки очистили берег от огромного количества бытового мусора! Хочу отметить, что по своей собственной инициативе, они мусор сортировали по категориям», — пишет Алексей в соцсети «ВКонтакте». Дайверы очистили участок реки на территории Чусового. Между тем, как рассказывало URA.RU, горы мусора оставляют на берегах Чусовой туристы-водники. Мешки отходов вынуждены собирать инспекторы минприроды.

В городе Чусовом Пермского края в рамках экологической акции дайверы подняли со дна реки Чусовая две тонны автомобильных покрышек. Также активисты очистили берега реки. Об этом рассказал участник проекта «Чистая река» Алексей Филлимонов. «Общими стараниями мы подняли со дна реки и вывезли на полигон две тонны покрышек. Наши милые девушки очистили берег от огромного количества бытового мусора! Хочу отметить, что по своей собственной инициативе, они мусор сортировали по категориям», — пишет Алексей в соцсети «ВКонтакте». Дайверы очистили участок реки на территории Чусового. Между тем, как рассказывало URA.RU, горы мусора оставляют на берегах Чусовой туристы-водники. Мешки отходов вынуждены собирать инспекторы минприроды.