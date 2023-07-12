12 июля 2023

В Пермском крае туристы на Чусовой оставили горы мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, южный урал, туризм, река ай, малый притес
Многие любители сплавов не любят прибирать за собой (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на берегах реки Чусовая туристы-сплавщики оставляют на стоянках горы мусора. Об этом говорят инспекторы, которые вынуждены собирать мешки отходов. Из-за жары, по их словам, поляны на Чусовой «смердят от гнилых остатков пищи».

«Нерадивые туристы оставили после себя ужасно захламленные стоянки — отходы в такую жару очень быстро портились, и вместо свежего воздуха на полянках стоял смрад гниения. Мусор был разбросан везде — на берегах, по полянам, вокруг костровищ, около беседок и внутри…», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». За один рейд инспекторы собрали 10 мешков мусора.

Чусовая протекает по территории Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областей. Река очень популярна у туристов. Весной и летом тысячи туристов-водников сплавляются по ней на катамаранах и байдарках.

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В Пермском крае на берегах реки Чусовая туристы-сплавщики оставляют на стоянках горы мусора. Об этом говорят инспекторы, которые вынуждены собирать мешки отходов. Из-за жары, по их словам, поляны на Чусовой «смердят от гнилых остатков пищи». «Нерадивые туристы оставили после себя ужасно захламленные стоянки — отходы в такую жару очень быстро портились, и вместо свежего воздуха на полянках стоял смрад гниения. Мусор был разбросан везде — на берегах, по полянам, вокруг костровищ, около беседок и внутри…», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». За один рейд инспекторы собрали 10 мешков мусора. Чусовая протекает по территории Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областей. Река очень популярна у туристов. Весной и летом тысячи туристов-водников сплавляются по ней на катамаранах и байдарках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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