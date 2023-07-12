В Пермском крае туристы на Чусовой оставили горы мусора

13 июля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Многие любители сплавов не любят прибирать за собой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на берегах реки Чусовая туристы-сплавщики оставляют на стоянках горы мусора. Об этом говорят инспекторы, которые вынуждены собирать мешки отходов. Из-за жары, по их словам, поляны на Чусовой «смердят от гнилых остатков пищи». «Нерадивые туристы оставили после себя ужасно захламленные стоянки — отходы в такую жару очень быстро портились, и вместо свежего воздуха на полянках стоял смрад гниения. Мусор был разбросан везде — на берегах, по полянам, вокруг костровищ, около беседок и внутри…», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». За один рейд инспекторы собрали 10 мешков мусора. Чусовая протекает по территории Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областей. Река очень популярна у туристов. Весной и летом тысячи туристов-водников сплавляются по ней на катамаранах и байдарках.

В Пермском крае на берегах реки Чусовая туристы-сплавщики оставляют на стоянках горы мусора. Об этом говорят инспекторы, которые вынуждены собирать мешки отходов. Из-за жары, по их словам, поляны на Чусовой «смердят от гнилых остатков пищи». «Нерадивые туристы оставили после себя ужасно захламленные стоянки — отходы в такую жару очень быстро портились, и вместо свежего воздуха на полянках стоял смрад гниения. Мусор был разбросан везде — на берегах, по полянам, вокруг костровищ, около беседок и внутри…», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». За один рейд инспекторы собрали 10 мешков мусора. Чусовая протекает по территории Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областей. Река очень популярна у туристов. Весной и летом тысячи туристов-водников сплавляются по ней на катамаранах и байдарках.