Армия России готова к полноценному наступлению: главное к вечеру 10 августа

Армия России продвигается на купянском направлении, отметил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские подразделения в ДНР готовы перейти к наступлению. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 августа.
- Российские отряды в ДНР готовы к наступлению. На данный момент они находятся в обороне по причине того, что это более выгодно, отметил Гагин.
- Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков отметил высокую эффективность системы минирования «Земледелие». Он отметил, что в России уже начались серийные поставки этой системы.
- Украина запустила в сторону Севастополя два беспилотника. Они были сбиты на подлете. Также Киев пыталась атаковать комбинат по переработке зерна в Курской области.
- Российские войска продвигаются на купянском направлении. В городе уже объявлена эвакуация. Российским войскам остается всего 7 километров до города Купянск. За сутки армия России отразила 7 атак, передает Пятый канал.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил проведение мирных переговоров с Россией. К такому выводу он пришел после провала наступления. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут провести решительное наступление.
- Украина установила морские коридоры в Черном море для судоходства. Однако точных координат маршрутов опубликовано не было.
- Военный эксперт аналитик Борис Джерелиевский в разговоре с URA.RU рассказал, почему Украина бьет беспилотниками по Москве. По его словам, это связано с тем, что ВСУ пытаются найти слабые места в российской обороне для более крупной атаки в будущем.
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