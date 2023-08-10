Армия России готова к полноценному наступлению: главное к вечеру 10 августа

Гагин: российские войска в ДНР готовы к наступлению

10 августа 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Российские подразделения в ДНР готовы перейти к наступлению. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 августа.