Армия России готова к полноценному наступлению: главное к вечеру 10 августа

Гагин: российские войска в ДНР готовы к наступлению
© Служба новостей «URA.RU»
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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
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Российские подразделения в ДНР готовы перейти к наступлению. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 августа.

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Российские подразделения в ДНР готовы перейти к наступлению. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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