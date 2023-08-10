В Екатеринбурге ребенок чудом не выпал из окна. Видео

10 августа 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Ребенок был близок к тому, чтобы упасть с третьего этажа Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова 46/2 ребенок чудом не выпал с третьего этажа. Жители дома сплотились, чтобы спасти его жизнь. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «На подоконнике третьего этажа заметили на вид годовалого ребенка, мальчик был близок к тому, чтобы упасть. Чтобы избежать трагедии, люди сплотились и натянули куртку под окном, где находился ребенок. К счастью, родители забрали малыша», — сказала жительница дома Анастасия. По ее словам, жители стучались в дверь, где находился ребенок, но ничего из этого не вышло. «Ждали реакции родителей, которые находились в квартире. Дверь нам не открыли», — отметила собеседница агентства.

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова 46/2 ребенок чудом не выпал с третьего этажа. Жители дома сплотились, чтобы спасти его жизнь. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «На подоконнике третьего этажа заметили на вид годовалого ребенка, мальчик был близок к тому, чтобы упасть. Чтобы избежать трагедии, люди сплотились и натянули куртку под окном, где находился ребенок. К счастью, родители забрали малыша», — сказала жительница дома Анастасия. По ее словам, жители стучались в дверь, где находился ребенок, но ничего из этого не вышло. «Ждали реакции родителей, которые находились в квартире. Дверь нам не открыли», — отметила собеседница агентства.