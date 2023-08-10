Свердловский омбудсмен назвала главные проблемы в работе полевой почты на СВО

Омбудсмен Мерзлякова заявила, что сотрудники «Почты России» не информированы о судьбе посылки на СВО

11 августа 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова подготовила спецдоклад на тему доступности полевой почты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных сил Российской Федерации позволяет доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне СВО. Однако в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «С момента объявление о начале спецоперации продолжают поступать устные и письменные запросы жителей Свердловской области о порядке направления писем и посылок в зону СВО, поскольку отделения Почты России зачастую такой информацией не располагают. Также граждане жалуются на неполучение или длительный срок доставки посылки до солдата в зону СВО», — говорит Мерзлякова. По словам свердловского омбудсмена, на сегодняшний день можно выделить три основные проблемы в работе полевой почты. «Во-первых, ни почтовое отделение, ни войсковая часть не влияют на успех отправки. При одинаковых параметрах посылка может как доехать быстро, так и не доехать вообще. Во-вторых, возможен вариант, когда посылка доехала до адресата, но он ее не забрал. Ну и в-третьих, сотрудники справочной службы оказываются не информированы о судьбе посылки после передачи ее в военное ведомство, никто не дает никаких гарантий, розыском таких посылок „Почта России“ не занимается», — отметила она. Проанализировав работу почтовых отделений, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова подготовила спецдоклад о доступности полевой почты. В документе омбудсмен обозначила главные проблемы в работе Фельдъегерско-почтовой связи и внесла предложения, как улучшить работу ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных сил Российской Федерации позволяет доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне СВО. Однако в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «С момента объявление о начале спецоперации продолжают поступать устные и письменные запросы жителей Свердловской области о порядке направления писем и посылок в зону СВО, поскольку отделения Почты России зачастую такой информацией не располагают. Также граждане жалуются на неполучение или длительный срок доставки посылки до солдата в зону СВО», — говорит Мерзлякова. По словам свердловского омбудсмена, на сегодняшний день можно выделить три основные проблемы в работе полевой почты. «Во-первых, ни почтовое отделение, ни войсковая часть не влияют на успех отправки. При одинаковых параметрах посылка может как доехать быстро, так и не доехать вообще. Во-вторых, возможен вариант, когда посылка доехала до адресата, но он ее не забрал. Ну и в-третьих, сотрудники справочной службы оказываются не информированы о судьбе посылки после передачи ее в военное ведомство, никто не дает никаких гарантий, розыском таких посылок „Почта России“ не занимается», — отметила она. Проанализировав работу почтовых отделений, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова подготовила спецдоклад о доступности полевой почты. В документе омбудсмен обозначила главные проблемы в работе Фельдъегерско-почтовой связи и внесла предложения, как улучшить работу ведомства.