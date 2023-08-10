Вице-губернатор ХМАО заявил, что держит слово, данное Путину

Вице-губернатор ХМАО Ислаев держит данное Путину обещание сдать мост через Обь досрочно

Вице-губернатор ХМАО Ислаев держит данное Путину обещание сдать мост через Обь досрочно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО Азат Исалаев заявил, что держит данное президенту РФ Владимиру Путину обещание достроить второй мост через Обь раньше срока. Чиновник на пресс-конференции в Сургуте сообщил, что подрядчики возводят сооружение с опережением графика, передает журналист URA.RU с места событий.

«Мы неплохо поработали, и точно идем с опережением графика. Опоры почти все готовы, мы начали привозить металлические конструкции, они тоже уже в высокой степени готовности, в этом году мы частично начнем надвижку. Все подготовительные работы под дорожное полотно практически на 100% завершены. Кроме основного моста, у нас еще несколько дополнительных мостов, там тоже высокая степень готовности. <…> Стройку будем продолжать с такой же динамикой, на самом высоком уровне мы ее пообещали долгосрочно сдать, и сегодня уверенно идем к завершению ее в 2025 году», — рассказал Ислаев.

Объект получит финансирование из федерального бюджета только с 2025 по 2027 год, а до этого времени Югра строит его за свой счет. «У нас две задачи: сохранить финансирование и добиться, чтобы оно пошло по опережающему графику. Все основания для этого есть», — подытожил замгубернатора.

Власти ХМАО планируют сдать второй мост через Обь на несколько месяцев раньше срока, к концу 2025 года. Такое обещание президенту РФ дал вице-губернатор Ислаев на личной встрече, на которую его пригласили как одного из победителей конкурса «Лидеры России».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО не сдержали обещание сдать главный окружной долгострой — нижневартовскую больницу — к выборам губернатора Тюменской области. Замгубернатора Югры Азат Ислаев сообщил, что из-за задержки поставок оборудования сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись на конец октября.