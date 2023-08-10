Вице-губернатор ХМАО заявил, что держит слово, данное Путину

Заместитель губернатора ХМАО Азат Исалаев заявил, что держит данное президенту РФ Владимиру Путину обещание достроить второй мост через Обь раньше срока. Чиновник на пресс-конференции в Сургуте сообщил, что подрядчики возводят сооружение с опережением графика, передает журналист URA.RU с места событий.
«Мы неплохо поработали, и точно идем с опережением графика. Опоры почти все готовы, мы начали привозить металлические конструкции, они тоже уже в высокой степени готовности, в этом году мы частично начнем надвижку. Все подготовительные работы под дорожное полотно практически на 100% завершены. Кроме основного моста, у нас еще несколько дополнительных мостов, там тоже высокая степень готовности. <…> Стройку будем продолжать с такой же динамикой, на самом высоком уровне мы ее пообещали долгосрочно сдать, и сегодня уверенно идем к завершению ее в 2025 году», — рассказал Ислаев.
Объект получит финансирование из федерального бюджета только с 2025 по 2027 год, а до этого времени Югра строит его за свой счет. «У нас две задачи: сохранить финансирование и добиться, чтобы оно пошло по опережающему графику. Все основания для этого есть», — подытожил замгубернатора.
Власти ХМАО планируют сдать второй мост через Обь на несколько месяцев раньше срока, к концу 2025 года. Такое обещание президенту РФ дал вице-губернатор Ислаев на личной встрече, на которую его пригласили как одного из победителей конкурса «Лидеры России».
Заместитель губернатора ХМАО Азат Исалаев заявил, что держит данное президенту РФ Владимиру Путину обещание достроить второй мост через Обь раньше срока. Чиновник на пресс-конференции в Сургуте сообщил, что подрядчики возводят сооружение с опережением графика, передает журналист URA.RU с места событий. «Мы неплохо поработали, и точно идем с опережением графика. Опоры почти все готовы, мы начали привозить металлические конструкции, они тоже уже в высокой степени готовности, в этом году мы частично начнем надвижку. Все подготовительные работы под дорожное полотно практически на 100% завершены. Кроме основного моста, у нас еще несколько дополнительных мостов, там тоже высокая степень готовности. <…> Стройку будем продолжать с такой же динамикой, на самом высоком уровне мы ее пообещали долгосрочно сдать, и сегодня уверенно идем к завершению ее в 2025 году», — рассказал Ислаев. Объект получит финансирование из федерального бюджета только с 2025 по 2027 год, а до этого времени Югра строит его за свой счет. «У нас две задачи: сохранить финансирование и добиться, чтобы оно пошло по опережающему графику. Все основания для этого есть», — подытожил замгубернатора. Власти ХМАО планируют сдать второй мост через Обь на несколько месяцев раньше срока, к концу 2025 года. Такое обещание президенту РФ дал вице-губернатор Ислаев на личной встрече, на которую его пригласили как одного из победителей конкурса «Лидеры России». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО не сдержали обещание сдать главный окружной долгострой — нижневартовскую больницу — к выборам губернатора Тюменской области. Замгубернатора Югры Азат Ислаев сообщил, что из-за задержки поставок оборудования сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись на конец октября.