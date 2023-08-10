10 августа 2023

Вице-губернатор ХМАО пригрозил сократить полномочия мэрий

Замгубернатора ХМАО Ислаев пообещал упразднить муниципальные УКС
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, депутат, cartier, чиновник, айфон, документы, импортозамещение, герб рф
Замгубернатора ХМАО Ислаев пообещал упразднить муниципальные УКС, если они не будут справляться с работой Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев пригрозил сократить полномочия мэрий. В ходе пресс-конференции в Сургуте он сообщил, что если подрядчики местных управлений капитального строительства не будут справляться, реализацию проектов будет переведена на окружной уровень. Тогда строительством займутся крупные подрядчики, но у мэров останется меньше полномочий, передает журналист URA.RU с места событий.

«Если подрядчики местных управлений капитального строительства не будут справляться, мы будем вынуждены забрать реализацию проектов на окружной уровень. Тогда строительством займутся крупные подрядчики, но у мэров останется меньше полномочий», — заявил Ислаев.

Вице-губернатор уточнил, что жители не должны страдать от «головотяпства чиновников, если какой-то конкретный чиновник не справился». «Не будут справляться — сократим все УКСы муниципальные и прекратим все эти заигрывания. Безусловно, на территориях есть „свои“ социально ответственные подрядчики, которых мэры стараются поддерживать и могут попросить деревья побелить или газон посадить. <…> Но иногда в муниципалитетах просто нет квалификаций. Нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, необходимо соблюсти баланс», — добавил Ислаев.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора ХМАО Ислаев заявил, что держит обещание, данное президенту РФ Путину в 2022 году. Он пообещал достроить второй мост через Обь с опережением сроков.

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Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев пригрозил сократить полномочия мэрий. В ходе пресс-конференции в Сургуте он сообщил, что если подрядчики местных управлений капитального строительства не будут справляться, реализацию проектов будет переведена на окружной уровень. Тогда строительством займутся крупные подрядчики, но у мэров останется меньше полномочий, передает журналист URA.RU с места событий. «Если подрядчики местных управлений капитального строительства не будут справляться, мы будем вынуждены забрать реализацию проектов на окружной уровень. Тогда строительством займутся крупные подрядчики, но у мэров останется меньше полномочий», — заявил Ислаев. Вице-губернатор уточнил, что жители не должны страдать от «головотяпства чиновников, если какой-то конкретный чиновник не справился». «Не будут справляться — сократим все УКСы муниципальные и прекратим все эти заигрывания. Безусловно, на территориях есть „свои“ социально ответственные подрядчики, которых мэры стараются поддерживать и могут попросить деревья побелить или газон посадить. <…> Но иногда в муниципалитетах просто нет квалификаций. Нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, необходимо соблюсти баланс», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора ХМАО Ислаев заявил, что держит обещание, данное президенту РФ Путину в 2022 году. Он пообещал достроить второй мост через Обь с опережением сроков.
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