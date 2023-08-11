Свердловчане заметили в небе звездную феерию. Фото

Жители Свердловской области увидели звездопад Персеиды

12 августа 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Звездопад Персеиды будет видно в уральских регионах с 11 по 13 августа (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Свердловской области в ночь на 12 августа заметили в небе звездопад Персеиды. Звезды падали примерно раз в полторы минуты, заявила читательница URA.RU. «Все небо было усыпано звездами, невооруженным взглядом можно увидеть Млечный Путь. Звезды падали примерно раз в полторы минуты», — рассказала читательница URA.RU. Звездопад Персеиды жители Пермского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей смогут увидеть с 11 по 13 августа. В эти дни уральцам прекрасно будет видна звездная феерия благодаря ясному небу. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU

Жители Свердловской области в ночь на 12 августа заметили в небе звездопад Персеиды. Звезды падали примерно раз в полторы минуты, заявила читательница URA.RU. «Все небо было усыпано звездами, невооруженным взглядом можно увидеть Млечный Путь. Звезды падали примерно раз в полторы минуты», — рассказала читательница URA.RU. Звездопад Персеиды жители Пермского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей смогут увидеть с 11 по 13 августа. В эти дни уральцам прекрасно будет видна звездная феерия благодаря ясному небу.