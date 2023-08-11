11 августа 2023

Свердловчане заметили в небе звездную феерию. Фото

Жители Свердловской области увидели звездопад Персеиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Звездопад Персеиды будет видно в уральских регионах с 11 по 13 августа (архивное фото) Фото:

Жители Свердловской области в ночь на 12 августа заметили в небе звездопад Персеиды. Звезды падали примерно раз в полторы минуты, заявила читательница URA.RU.

«Все небо было усыпано звездами, невооруженным взглядом можно увидеть Млечный Путь. Звезды падали примерно раз в полторы минуты», — рассказала читательница URA.RU.

Звездопад Персеиды жители Пермского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей смогут увидеть с 11 по 13 августа. В эти дни уральцам прекрасно будет видна звездная феерия благодаря ясному небу.

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Жители Свердловской области в ночь на 12 августа заметили в небе звездопад Персеиды. Звезды падали примерно раз в полторы минуты, заявила читательница URA.RU. «Все небо было усыпано звездами, невооруженным взглядом можно увидеть Млечный Путь. Звезды падали примерно раз в полторы минуты», — рассказала читательница URA.RU. Звездопад Персеиды жители Пермского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей смогут увидеть с 11 по 13 августа. В эти дни уральцам прекрасно будет видна звездная феерия благодаря ясному небу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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