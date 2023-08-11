Звездопад Персеиды будет видно в уральских регионах с 11 по 13 августа (архивное фото)
Жители Свердловской области в ночь на 12 августа заметили в небе звездопад Персеиды. Звезды падали примерно раз в полторы минуты, заявила читательница URA.RU.
«Все небо было усыпано звездами, невооруженным взглядом можно увидеть Млечный Путь. Звезды падали примерно раз в полторы минуты», — рассказала читательница URA.RU.
Звездопад Персеиды жители Пермского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей смогут увидеть с 11 по 13 августа. В эти дни уральцам прекрасно будет видна звездная феерия благодаря ясному небу.
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