Российские солдаты взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
«На купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами», — рассказал Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что украинские силы предприняли попытки провести четыре контратаки в районе населенных пунктов Синьковка и урочища Маньковка. Все атаки были отражены. Помимо этого был уничтожен взвод ВСУ в районе Ольшана.
Российские военнослужащие успешно продвигаются на купянском направлении в Харьковской области. Солдаты РФ также срывают переброску украинских сил.
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