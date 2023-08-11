ВС РФ взяли четыре опорных пункта на купянском направлении

12 августа 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались безуспешно атаковать солдат РФ на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами», — рассказал Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что украинские силы предприняли попытки провести четыре контратаки в районе населенных пунктов Синьковка и урочища Маньковка. Все атаки были отражены. Помимо этого был уничтожен взвод ВСУ в районе Ольшана. Российские военнослужащие успешно продвигаются на купянском направлении в Харьковской области. Солдаты РФ также срывают переброску украинских сил.

Российские солдаты взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами», — рассказал Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что украинские силы предприняли попытки провести четыре контратаки в районе населенных пунктов Синьковка и урочища Маньковка. Все атаки были отражены. Помимо этого был уничтожен взвод ВСУ в районе Ольшана. Российские военнослужащие успешно продвигаются на купянском направлении в Харьковской области. Солдаты РФ также срывают переброску украинских сил.