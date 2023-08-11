11 августа 2023

Приморский город эвакуируют из-за наводнения

Глава Спасска-Дальнего Митрофанов призвал жителей эвакуироваться из-за наводнения
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Спасск-Дальний эвакуируют из-за наводнения в Приморском крае Фото:

Жителей города Спасска-Дальнего в Приморском крае эвакуируют после прорыва дамбы. С соответствующим обращением выступил глава городского округа Олег Митрофанов.

«Вода быстро прибывает в заречную часть города. Сейчас все средства и силы направлены на эвакуацию жителей из этого района. <…> Рекомендую не тянуть с эвакуацией», — написал Олег Митрофанов в своем telegram-канале. Он посоветовал при необходимости связываться с экстренными службами.

Эвакуацию объявили из-за прорыва дамбы в Уссурийске. Инцидент случился после того, как на территории за день выпала месячная норма осадков.

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Жителей города Спасска-Дальнего в Приморском крае эвакуируют после прорыва дамбы. С соответствующим обращением выступил глава городского округа Олег Митрофанов. «Вода быстро прибывает в заречную часть города. Сейчас все средства и силы направлены на эвакуацию жителей из этого района. <…> Рекомендую не тянуть с эвакуацией», — написал Олег Митрофанов в своем telegram-канале. Он посоветовал при необходимости связываться с экстренными службами. Эвакуацию объявили из-за прорыва дамбы в Уссурийске. Инцидент случился после того, как на территории за день выпала месячная норма осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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