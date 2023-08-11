Приморский город эвакуируют из-за наводнения

Жителей города Спасска-Дальнего в Приморском крае эвакуируют после прорыва дамбы. С соответствующим обращением выступил глава городского округа Олег Митрофанов.
«Вода быстро прибывает в заречную часть города. Сейчас все средства и силы направлены на эвакуацию жителей из этого района. <…> Рекомендую не тянуть с эвакуацией», — написал Олег Митрофанов в своем telegram-канале. Он посоветовал при необходимости связываться с экстренными службами.
Эвакуацию объявили из-за прорыва дамбы в Уссурийске. Инцидент случился после того, как на территории за день выпала месячная норма осадков.
Жителей города Спасска-Дальнего в Приморском крае эвакуируют после прорыва дамбы. С соответствующим обращением выступил глава городского округа Олег Митрофанов. «Вода быстро прибывает в заречную часть города. Сейчас все средства и силы направлены на эвакуацию жителей из этого района. <…> Рекомендую не тянуть с эвакуацией», — написал Олег Митрофанов в своем telegram-канале. Он посоветовал при необходимости связываться с экстренными службами. Эвакуацию объявили из-за прорыва дамбы в Уссурийске. Инцидент случился после того, как на территории за день выпала месячная норма осадков.