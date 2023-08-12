12 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался обращением свердловских общественников

Бастрыкину доложат о факте избиения инвалида в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал передать уголовное дело следователям СКР Фото:

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу об избиении инвалида. Обращение направлено представителями Свердловской общественной организацией, сообщили в СК России.

«СУ СК России по Свердловской области, в связи с опубликованным обращением, принято решение о направлении в надзорный орган ходатайства об изъятии материалов уголовного дела и передаче в производство следователей СКР. Представить доклад по всем доводам, изложенным в обращении Александру Бастрыкину», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Расследование уголовного дела по данному факту осуществляется органами внутренних дел. Предоставление доклада и передача дела следователям СКР поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу об избиении инвалида. Обращение направлено представителями Свердловской общественной организацией, сообщили в СК России. «СУ СК России по Свердловской области, в связи с опубликованным обращением, принято решение о направлении в надзорный орган ходатайства об изъятии материалов уголовного дела и передаче в производство следователей СКР. Представить доклад по всем доводам, изложенным в обращении Александру Бастрыкину», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Расследование уголовного дела по данному факту осуществляется органами внутренних дел. Предоставление доклада и передача дела следователям СКР поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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