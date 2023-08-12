Бастрыкин заинтересовался обращением свердловских общественников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу об избиении инвалида. Обращение направлено представителями Свердловской общественной организацией, сообщили в СК России.
«СУ СК России по Свердловской области, в связи с опубликованным обращением, принято решение о направлении в надзорный орган ходатайства об изъятии материалов уголовного дела и передаче в производство следователей СКР. Представить доклад по всем доводам, изложенным в обращении Александру Бастрыкину», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Расследование уголовного дела по данному факту осуществляется органами внутренних дел. Предоставление доклада и передача дела следователям СКР поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.