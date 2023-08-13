Предыдущие торги были признаны несостоявшимися Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Сухово в Челябинской области на торги выставили одноэтажное здание детского сада с земельным участком. Начальная стоимость объекта равна почти двум миллионам рублей, сообщается на сайте «Торги России».

«Здание [находится] в обл. Челябинская, м.р-н Нязепетровский, с. п. Кургинское, д. Сухово. Начальная цена лота 1 767 669, 00 рублей. Цена отсечения (минимальная стоимость, за которую готовы отдать объект — прим. URA.RU) равна 883 834,00 рубля», — говорится на сайте «Торги России».

Одноэтажное здание детского сада площадью 195 квадратных метров продает администрация Нязепетровска по программе приватизации муниципального имущества. Здание ввели в эксплуатацию в 2014 году. Торги по указанному лоту уже проводились, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение нового аукциона запланировано на 14—15 сентября.

Ранее в поселке Совхозный на торги выставили деревянное двухэтажное здание школы. Объект продается без стартовой цены. Физическое состояние помещения неудовлетворительное, износ составляет 60%.

Детский сад в деревне Сухово ввели в эксплуатацию в 2014 году Скрин с сайта «Торги России»