13 августа 2023
12 августа 2023

В челябинской деревне продают детский сад. Скрин

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Предыдущие торги были признаны несостоявшимися Фото:

В деревне Сухово в Челябинской области на торги выставили одноэтажное здание детского сада с земельным участком. Начальная стоимость объекта равна почти двум миллионам рублей, сообщается на сайте «Торги России».

«Здание [находится] в обл. Челябинская, м.р-н Нязепетровский, с. п. Кургинское, д. Сухово. Начальная цена лота 1 767 669, 00 рублей. Цена отсечения (минимальная стоимость, за которую готовы отдать объект — прим. URA.RU) равна 883 834,00 рубля», — говорится на сайте «Торги России».

Одноэтажное здание детского сада площадью 195 квадратных метров продает администрация Нязепетровска по программе приватизации муниципального имущества. Здание ввели в эксплуатацию в 2014 году. Торги по указанному лоту уже проводились, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение нового аукциона запланировано на 14—15 сентября.

Ранее в поселке Совхозный на торги выставили деревянное двухэтажное здание школы. Объект продается без стартовой цены. Физическое состояние помещения неудовлетворительное, износ составляет 60%.

Детский сад в деревне Сухово ввели в эксплуатацию в 2014 году
Детский сад в деревне Сухово ввели в эксплуатацию в 2014 году
Площадь помещения составляет 195 квадратных метров
Площадь помещения составляет 195 квадратных метров

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В деревне Сухово в Челябинской области на торги выставили одноэтажное здание детского сада с земельным участком. Начальная стоимость объекта равна почти двум миллионам рублей, сообщается на сайте «Торги России». «Здание [находится] в обл. Челябинская, м.р-н Нязепетровский, с. п. Кургинское, д. Сухово. Начальная цена лота 1 767 669, 00 рублей. Цена отсечения (минимальная стоимость, за которую готовы отдать объект — прим. URA.RU) равна 883 834,00 рубля», — говорится на сайте «Торги России». Одноэтажное здание детского сада площадью 195 квадратных метров продает администрация Нязепетровска по программе приватизации муниципального имущества. Здание ввели в эксплуатацию в 2014 году. Торги по указанному лоту уже проводились, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение нового аукциона запланировано на 14—15 сентября. Ранее в поселке Совхозный на торги выставили деревянное двухэтажное здание школы. Объект продается без стартовой цены. Физическое состояние помещения неудовлетворительное, износ составляет 60%.
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Ссылки по теме
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