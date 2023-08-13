13 августа 2023
12 августа 2023

В Челябинской области изготовили 200 кг конины из мяса неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, еда, мясо
Государственный ветврач не указал в документах, откуда взялось сырье на готовое мясо Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) предприятие выпустило 200 килограмм конины из неизвестного сырья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Государственный ветврач при оформлении документов на 200 килограмм конины не указал из чего произведен продукт. В реестре ветстанции также нет убойного пункта, откуда было завезено неразделанное мясо», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Мясо предоставили для оформления из поселка Петровский (Нагайбакский район). Предпринимателю выдали предостережение. Ветстанцию потребовали принять меры и обязать ветеринара оформлять документы без нарушений.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) предприятие выпустило 200 килограмм конины из неизвестного сырья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Государственный ветврач при оформлении документов на 200 килограмм конины не указал из чего произведен продукт. В реестре ветстанции также нет убойного пункта, откуда было завезено неразделанное мясо», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Мясо предоставили для оформления из поселка Петровский (Нагайбакский район). Предпринимателю выдали предостережение. Ветстанцию потребовали принять меры и обязать ветеринара оформлять документы без нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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