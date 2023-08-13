В Челябинской области изготовили 200 кг конины из мяса неизвестного происхождения

14 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Государственный ветврач не указал в документах, откуда взялось сырье на готовое мясо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нагайбакском районе (Челябинская область) предприятие выпустило 200 килограмм конины из неизвестного сырья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Государственный ветврач при оформлении документов на 200 килограмм конины не указал из чего произведен продукт. В реестре ветстанции также нет убойного пункта, откуда было завезено неразделанное мясо», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Мясо предоставили для оформления из поселка Петровский (Нагайбакский район). Предпринимателю выдали предостережение. Ветстанцию потребовали принять меры и обязать ветеринара оформлять документы без нарушений.

В Нагайбакском районе (Челябинская область) предприятие выпустило 200 килограмм конины из неизвестного сырья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Государственный ветврач при оформлении документов на 200 килограмм конины не указал из чего произведен продукт. В реестре ветстанции также нет убойного пункта, откуда было завезено неразделанное мясо», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Мясо предоставили для оформления из поселка Петровский (Нагайбакский район). Предпринимателю выдали предостережение. Ветстанцию потребовали принять меры и обязать ветеринара оформлять документы без нарушений.