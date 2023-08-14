На обманувшую туристов челябинку завели уголовное дело

Женщина брала с туристов оплату за путевки, но тратила их в личных целях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На директора турфирмы «Хоттур» в Челябинске, которая украла у туристов более 770 тысяч рублей, завели три уголовных дела. О проведении доследственной проверки URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В период с января 2022 года по мая 2023 года директор фирмы „Хоттур“ похитила у туристов свыше 770 тысяч рублей. На женщину возбуждено три уголовных дела, объединенных в одно производство. По факту 14 заявлений пострадавших проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Дела возбуждены по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего должностного положения). Подозреваемая в своем офисе по улице Лесопарковая заключала с туристами договоры и принимала оплату, но не переводила деньги туроператорам. Средствами, на которые горожане планировали купить путевки, она распоряжалась по своему усмотрению. Дело поставлено на контроль региональной прокуратуры.