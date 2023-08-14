В соседней с РФ стране зафиксировали случаи заражения бубонной чумой

В столице Монголии (Улан-Батор) выявлены три случая заражения, предположительно, бубонной чумы. Об этом сообщили в Национальном центре изучения зоонозных инфекций.
«В столице Монголии Улан-Баторе выявлены три случая заражения, предположительно, бубонной чумой», — сообщили в центре. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Отмечается, что зараженные ели сырой мозг животного.
Ранее в Монголии был госпитализирован один человек после заражения бубонной чумой. Он съел сырое мясо сурка, передает RT. Профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре в URA.RU отмечал, что риска эпидемии чумы в России нет. Он добавил, что в РФ существует огромное количество вакцин и лекарств.
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