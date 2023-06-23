Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику чумы

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Роспотребнадзор подготовил документ о профилактике чумы в России Фото:

После вспышек очагов заражения чумой на границе России и Монголии Роспотребнадзор подготовил дополнительные меры по профилактике заболевания. Соответствующий документ подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Цель документа — минимизация рисков завоза этой опасной болезни (чумы — прим. URA.RU) на территорию нашей страны. Постановление предусматривает широкий комплекс организационных и профилактических мер», — говорится в telegram-канале Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проверит готовность госпитальной базы, проведет ревизию запасов лечебных и диагностических препаратов, а также проведет учения с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия. Из документа следует, что противочумные бригады должны быть готовы на случай вспышки заражений.

Ранее на границе между Монголией и России появилось несколько очагов заражения чумой. В самой Монголии было обнаружено 137 природных очагов. В стране неоднократно были вспышки этого заболевания, например, в 2020 и 2021 годах.

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После вспышек очагов заражения чумой на границе России и Монголии Роспотребнадзор подготовил дополнительные меры по профилактике заболевания. Соответствующий документ подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Цель документа — минимизация рисков завоза этой опасной болезни (чумы — прим. URA.RU) на территорию нашей страны. Постановление предусматривает широкий комплекс организационных и профилактических мер», — говорится в telegram-канале Роспотребнадзора. Роспотребнадзор проверит готовность госпитальной базы, проведет ревизию запасов лечебных и диагностических препаратов, а также проведет учения с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия. Из документа следует, что противочумные бригады должны быть готовы на случай вспышки заражений. Ранее на границе между Монголией и России появилось несколько очагов заражения чумой. В самой Монголии было обнаружено 137 природных очагов. В стране неоднократно были вспышки этого заболевания, например, в 2020 и 2021 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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