Свердловчанин на иномарке пошел на обгон и устроил смертельное ДТП. Фото

14 августа 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент аварии все были пристегнуты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель Hyundai Solaris пошел на обгон на трассе Камышлов — Тавда, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии один пассажир иномарки скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина на Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, вследствие чего допустил опрокидывание автомобиля. После ДТП в больницу доставлены водитель и два пассажира иномарки, один из которых через два часа скончался в реанимации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 15 часов 14 августа на 157 километре трассы. Сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент аварии водитель и пассажиры легковушки были пристегнуты. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Hyundai Solaris пошел на обгон на трассе Камышлов — Тавда, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии один пассажир иномарки скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина на Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, вследствие чего допустил опрокидывание автомобиля. После ДТП в больницу доставлены водитель и два пассажира иномарки, один из которых через два часа скончался в реанимации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 15 часов 14 августа на 157 километре трассы. Сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент аварии водитель и пассажиры легковушки были пристегнуты.