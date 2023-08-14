Свердловчанин на иномарке пошел на обгон и устроил смертельное ДТП. Фото

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Сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент аварии все были пристегнуты Фото:

Водитель Hyundai Solaris пошел на обгон на трассе Камышлов — Тавда, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии один пассажир иномарки скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина на Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, вследствие чего допустил опрокидывание автомобиля. После ДТП в больницу доставлены водитель и два пассажира иномарки, один из которых через два часа скончался в реанимации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 15 часов 14 августа на 157 километре трассы. Сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент аварии водитель и пассажиры легковушки были пристегнуты.

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Водитель Hyundai Solaris пошел на обгон на трассе Камышлов — Тавда, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии один пассажир иномарки скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина на Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, вследствие чего допустил опрокидывание автомобиля. После ДТП в больницу доставлены водитель и два пассажира иномарки, один из которых через два часа скончался в реанимации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 15 часов 14 августа на 157 километре трассы. Сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент аварии водитель и пассажиры легковушки были пристегнуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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