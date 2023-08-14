Президент Путин дал новую должность экс-главе свердловского СК Богинскому

Экс-глава свердловского СК Богинский стал представителем президента в коллегии судей

15 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Михаил Богинский станет представителем президента в коллегии судей Фото: Московец Илья © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил своим представителем в квалификационной коллегии судей Свердловской области главного федерального инспектора по региону Михаила Богинского, который до апреля 2023 года был главой свердловского управления Следственного комитета. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области Богинского Михаила Васильевича», — говорится в указе. Этим же указом президент назначил судьей Железнодорожного районного суда Елену Мельникову, ранее занимавшую должность мирового судьи в Верхотруском районе. Михаил Богинский был начальником свердловского управления СКР с 2018 по 2023 год. Обсуждалась версия, что причиной отставки генерал-лейтенанта стали напряженные отношения с председателем СК России Александром Бастрыкиным. В апреле его назначили главным федеральным инспектором по региону.

Президент России Владимир Путин назначил своим представителем в квалификационной коллегии судей Свердловской области главного федерального инспектора по региону Михаила Богинского, который до апреля 2023 года был главой свердловского управления Следственного комитета. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области Богинского Михаила Васильевича», — говорится в указе. Этим же указом президент назначил судьей Железнодорожного районного суда Елену Мельникову, ранее занимавшую должность мирового судьи в Верхотруском районе. Михаил Богинский был начальником свердловского управления СКР с 2018 по 2023 год. Обсуждалась версия, что причиной отставки генерал-лейтенанта стали напряженные отношения с председателем СК России Александром Бастрыкиным. В апреле его назначили главным федеральным инспектором по региону.