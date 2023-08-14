14 августа 2023

В Екатеринбурге ищут мужчину, похитившего из магазина 20 кг орехов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, орехи, фисташки, фисташка
Неизвестный похитил коробки с разными видами орехов в Екатеринбурге Фото:

В одном из магазинов на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге мужчина похитил коробки с орехами — 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля. Полицейские обращаются за помощью к горожанам в поисках и просят опознать похитителя. Подробности инцидента URA.RU сообщили в городском УМВД.

«Инцидент произошел еще в марте, однако до настоящего времени задержать похитителя не удалось. Тогда фигурант зашел в продуктовый магазин на улице Фрезеровщиков и, улучив момент, без особых усилий поднял и вынес увесистые упаковки. Его добычей стали 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля», — рассказали в полиции. Вероятнее всего, орехи нужны были мужчине для перепродажи.

Полицейские просят тех, кто узнал похитителя на фото или видео, звонить по телефону +7 (919) 37 38 445. И призывают самого подозреваемого прийти с повинной.

Молодого человека подозревают в похищении 20 кг орехов
Молодого человека подозревают в похищении 20 кг орехов
Фото:

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В одном из магазинов на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге мужчина похитил коробки с орехами — 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля. Полицейские обращаются за помощью к горожанам в поисках и просят опознать похитителя. Подробности инцидента URA.RU сообщили в городском УМВД. «Инцидент произошел еще в марте, однако до настоящего времени задержать похитителя не удалось. Тогда фигурант зашел в продуктовый магазин на улице Фрезеровщиков и, улучив момент, без особых усилий поднял и вынес увесистые упаковки. Его добычей стали 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля», — рассказали в полиции. Вероятнее всего, орехи нужны были мужчине для перепродажи. Полицейские просят тех, кто узнал похитителя на фото или видео, звонить по телефону +7 (919) 37 38 445. И призывают самого подозреваемого прийти с повинной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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