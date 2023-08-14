В Екатеринбурге ищут мужчину, похитившего из магазина 20 кг орехов. Фото, видео

15 августа 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Неизвестный похитил коробки с разными видами орехов в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В одном из магазинов на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге мужчина похитил коробки с орехами — 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля. Полицейские обращаются за помощью к горожанам в поисках и просят опознать похитителя. Подробности инцидента URA.RU сообщили в городском УМВД. «Инцидент произошел еще в марте, однако до настоящего времени задержать похитителя не удалось. Тогда фигурант зашел в продуктовый магазин на улице Фрезеровщиков и, улучив момент, без особых усилий поднял и вынес увесистые упаковки. Его добычей стали 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля», — рассказали в полиции. Вероятнее всего, орехи нужны были мужчине для перепродажи. Полицейские просят тех, кто узнал похитителя на фото или видео, звонить по телефону +7 (919) 37 38 445. И призывают самого подозреваемого прийти с повинной. Молодого человека подозревают в похищении 20 кг орехов Фото: УМВД по Екатеринбургу

В одном из магазинов на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге мужчина похитил коробки с орехами — 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля. Полицейские обращаются за помощью к горожанам в поисках и просят опознать похитителя. Подробности инцидента URA.RU сообщили в городском УМВД. «Инцидент произошел еще в марте, однако до настоящего времени задержать похитителя не удалось. Тогда фигурант зашел в продуктовый магазин на улице Фрезеровщиков и, улучив момент, без особых усилий поднял и вынес увесистые упаковки. Его добычей стали 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля», — рассказали в полиции. Вероятнее всего, орехи нужны были мужчине для перепродажи. Полицейские просят тех, кто узнал похитителя на фото или видео, звонить по телефону +7 (919) 37 38 445. И призывают самого подозреваемого прийти с повинной.