В день 300-летия Перми горожанам не хватило туалетов и отремонтированных улиц

15 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Очереди везде и в туалет, в частности, стали проблемой 300-летия Перми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Жители Перми оценили организацию властями празднования 300-летия города. В дни главных массовых гуляний, 11 и 12 июня, опрошенным пермякам больше всего не понравилось малое количество туалетов, неотремонтированные улицы, огромные очереди и плохая работа транспорта. Такие результаты соцопроса представила депутатам городской думы начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель, передает корреспондент URA.RU. «На вопрос, с какими сложностями вы столкнулись 11 и 12 июня, самыми частыми ответами были: незаконченный ремонт улиц, нехватка туалетов, большие очереди повсеместно, а также работа общественного транспорта. Респонденты, выбравшие свой вариант, чаще всего отмечали проблемы с транспортом, пробки и недостаток парковок», — доложила Крузель на заседании комитета думы по экономическому развитию. В целом почти 80% опрошенных пермяков остались довольны проведением юбилея города. Люди отмечали, что они испытывали гордость и радость за свой город. Особенно пермяков впечатлило количество звезд, которые утроили концерты по всему городу, и пиротехническое шоу, завершившее праздник 12 июня. Опрос проводился по телефону, в нем принял участие 501 человек. Праздник не обошелся без проблем Данил Постаногов, презентация мэрии Перми Подавляющее большинство остались довольны праздником Данил Постаногов, презентация мэрии Перми

Жители Перми оценили организацию властями празднования 300-летия города. В дни главных массовых гуляний, 11 и 12 июня, опрошенным пермякам больше всего не понравилось малое количество туалетов, неотремонтированные улицы, огромные очереди и плохая работа транспорта. Такие результаты соцопроса представила депутатам городской думы начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель, передает корреспондент URA.RU. «На вопрос, с какими сложностями вы столкнулись 11 и 12 июня, самыми частыми ответами были: незаконченный ремонт улиц, нехватка туалетов, большие очереди повсеместно, а также работа общественного транспорта. Респонденты, выбравшие свой вариант, чаще всего отмечали проблемы с транспортом, пробки и недостаток парковок», — доложила Крузель на заседании комитета думы по экономическому развитию. В целом почти 80% опрошенных пермяков остались довольны проведением юбилея города. Люди отмечали, что они испытывали гордость и радость за свой город. Особенно пермяков впечатлило количество звезд, которые утроили концерты по всему городу, и пиротехническое шоу, завершившее праздник 12 июня. Опрос проводился по телефону, в нем принял участие 501 человек.