14 августа 2023

В день 300-летия Перми горожанам не хватило туалетов и отремонтированных улиц

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URAL MUSIC NIGHT. Екатеринбург, массовое мероприятие, октябрьская площадь, очередь в туалет, биотуалет
Очереди везде и в туалет, в частности, стали проблемой 300-летия Перми (архивное фото) Фото:
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300-летие Перми

Жители Перми оценили организацию властями празднования 300-летия города. В дни главных массовых гуляний, 11 и 12 июня, опрошенным пермякам больше всего не понравилось малое количество туалетов, неотремонтированные улицы, огромные очереди и плохая работа транспорта. Такие результаты соцопроса представила депутатам городской думы начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель, передает корреспондент URA.RU.

«На вопрос, с какими сложностями вы столкнулись 11 и 12 июня, самыми частыми ответами были: незаконченный ремонт улиц, нехватка туалетов, большие очереди повсеместно, а также работа общественного транспорта. Респонденты, выбравшие свой вариант, чаще всего отмечали проблемы с транспортом, пробки и недостаток парковок», — доложила Крузель на заседании комитета думы по экономическому развитию.

В целом почти 80% опрошенных пермяков остались довольны проведением юбилея города. Люди отмечали, что они испытывали гордость и радость за свой город. Особенно пермяков впечатлило количество звезд, которые утроили концерты по всему городу, и пиротехническое шоу, завершившее праздник 12 июня. Опрос проводился по телефону, в нем принял участие 501 человек.

Праздник не обошелся без проблем
Праздник не обошелся без проблем
Подавляющее большинство остались довольны праздником
Подавляющее большинство остались довольны праздником

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Жители Перми оценили организацию властями празднования 300-летия города. В дни главных массовых гуляний, 11 и 12 июня, опрошенным пермякам больше всего не понравилось малое количество туалетов, неотремонтированные улицы, огромные очереди и плохая работа транспорта. Такие результаты соцопроса представила депутатам городской думы начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель, передает корреспондент URA.RU. «На вопрос, с какими сложностями вы столкнулись 11 и 12 июня, самыми частыми ответами были: незаконченный ремонт улиц, нехватка туалетов, большие очереди повсеместно, а также работа общественного транспорта. Респонденты, выбравшие свой вариант, чаще всего отмечали проблемы с транспортом, пробки и недостаток парковок», — доложила Крузель на заседании комитета думы по экономическому развитию. В целом почти 80% опрошенных пермяков остались довольны проведением юбилея города. Люди отмечали, что они испытывали гордость и радость за свой город. Особенно пермяков впечатлило количество звезд, которые утроили концерты по всему городу, и пиротехническое шоу, завершившее праздник 12 июня. Опрос проводился по телефону, в нем принял участие 501 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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