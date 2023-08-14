В день 300-летия Перми горожанам не хватило туалетов и отремонтированных улиц

Жители Перми оценили организацию властями празднования 300-летия города. В дни главных массовых гуляний, 11 и 12 июня, опрошенным пермякам больше всего не понравилось малое количество туалетов, неотремонтированные улицы, огромные очереди и плохая работа транспорта. Такие результаты соцопроса представила депутатам городской думы начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель, передает корреспондент URA.RU.
«На вопрос, с какими сложностями вы столкнулись 11 и 12 июня, самыми частыми ответами были: незаконченный ремонт улиц, нехватка туалетов, большие очереди повсеместно, а также работа общественного транспорта. Респонденты, выбравшие свой вариант, чаще всего отмечали проблемы с транспортом, пробки и недостаток парковок», — доложила Крузель на заседании комитета думы по экономическому развитию.
В целом почти 80% опрошенных пермяков остались довольны проведением юбилея города. Люди отмечали, что они испытывали гордость и радость за свой город. Особенно пермяков впечатлило количество звезд, которые утроили концерты по всему городу, и пиротехническое шоу, завершившее праздник 12 июня. Опрос проводился по телефону, в нем принял участие 501 человек.
Праздник не обошелся без проблем
Данил Постаногов, презентация мэрии Перми
Подавляющее большинство остались довольны праздником
Жители Перми оценили организацию властями празднования 300-летия города. В дни главных массовых гуляний, 11 и 12 июня, опрошенным пермякам больше всего не понравилось малое количество туалетов, неотремонтированные улицы, огромные очереди и плохая работа транспорта. Такие результаты соцопроса представила депутатам городской думы начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель, передает корреспондент URA.RU. «На вопрос, с какими сложностями вы столкнулись 11 и 12 июня, самыми частыми ответами были: незаконченный ремонт улиц, нехватка туалетов, большие очереди повсеместно, а также работа общественного транспорта. Респонденты, выбравшие свой вариант, чаще всего отмечали проблемы с транспортом, пробки и недостаток парковок», — доложила Крузель на заседании комитета думы по экономическому развитию. В целом почти 80% опрошенных пермяков остались довольны проведением юбилея города. Люди отмечали, что они испытывали гордость и радость за свой город. Особенно пермяков впечатлило количество звезд, которые утроили концерты по всему городу, и пиротехническое шоу, завершившее праздник 12 июня. Опрос проводился по телефону, в нем принял участие 501 человек.