В Екатеринбурге уничтожат 95 тысяч пачек сомнительных сигарет

На одном из складов в Чкаловском районе Екатеринбурга таможенники обнаружили партию нелегальных сигарет. Всего порядка 100 тысяч пачек общей стоимостью 11 млн рублей. Их уничтожат, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Запрещенный к реализации товар сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили на складе в Чкаловском районе, где компания из соседнего региона хранила и торговала российскими и армянскими табачными изделиями с признаками подделки акцизных марок. В ходе проверки инспекторы совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области выявили 95266 пачек нелегальных сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии может превышать 11 миллионов рублей», — рассказали представители таможни.
Сигареты изъяли, их планируется уничтожить. А владельцу товара грозит уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации в крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает крупный денежный штраф и до шести лет лишение свободы.
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