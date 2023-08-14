14 августа 2023

В Екатеринбурге уничтожат 95 тысяч пачек сомнительных сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусорные контейнеры, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, помойка, эскаватор
Таможенники нашли в городе сигареты с поддельными акцизными марками Фото:

На одном из складов в Чкаловском районе Екатеринбурга таможенники обнаружили партию нелегальных сигарет. Всего порядка 100 тысяч пачек общей стоимостью 11 млн рублей. Их уничтожат, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Запрещенный к реализации товар сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили на складе в Чкаловском районе, где компания из соседнего региона хранила и торговала российскими и армянскими табачными изделиями с признаками подделки акцизных марок. В ходе проверки инспекторы совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области выявили 95266 пачек нелегальных сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии может превышать 11 миллионов рублей», — рассказали представители таможни.

Сигареты изъяли, их планируется уничтожить. А владельцу товара грозит уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации в крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает крупный денежный штраф и до шести лет лишение свободы.

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На одном из складов в Чкаловском районе Екатеринбурга таможенники обнаружили партию нелегальных сигарет. Всего порядка 100 тысяч пачек общей стоимостью 11 млн рублей. Их уничтожат, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Запрещенный к реализации товар сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили на складе в Чкаловском районе, где компания из соседнего региона хранила и торговала российскими и армянскими табачными изделиями с признаками подделки акцизных марок. В ходе проверки инспекторы совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области выявили 95266 пачек нелегальных сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии может превышать 11 миллионов рублей», — рассказали представители таможни. Сигареты изъяли, их планируется уничтожить. А владельцу товара грозит уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации в крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает крупный денежный штраф и до шести лет лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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