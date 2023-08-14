В Екатеринбурге уничтожат 95 тысяч пачек сомнительных сигарет

15 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Таможенники нашли в городе сигареты с поддельными акцизными марками Фото: Анна Майорова © URA.RU На одном из складов в Чкаловском районе Екатеринбурга таможенники обнаружили партию нелегальных сигарет. Всего порядка 100 тысяч пачек общей стоимостью 11 млн рублей. Их уничтожат, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Запрещенный к реализации товар сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили на складе в Чкаловском районе, где компания из соседнего региона хранила и торговала российскими и армянскими табачными изделиями с признаками подделки акцизных марок. В ходе проверки инспекторы совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области выявили 95266 пачек нелегальных сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии может превышать 11 миллионов рублей», — рассказали представители таможни. Сигареты изъяли, их планируется уничтожить. А владельцу товара грозит уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации в крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает крупный денежный штраф и до шести лет лишение свободы.

На одном из складов в Чкаловском районе Екатеринбурга таможенники обнаружили партию нелегальных сигарет. Всего порядка 100 тысяч пачек общей стоимостью 11 млн рублей. Их уничтожат, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Запрещенный к реализации товар сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили на складе в Чкаловском районе, где компания из соседнего региона хранила и торговала российскими и армянскими табачными изделиями с признаками подделки акцизных марок. В ходе проверки инспекторы совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области выявили 95266 пачек нелегальных сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии может превышать 11 миллионов рублей», — рассказали представители таможни. Сигареты изъяли, их планируется уничтожить. А владельцу товара грозит уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации в крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает крупный денежный штраф и до шести лет лишение свободы.