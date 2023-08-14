Семейный завод экс-мэра Перми отказался от претензий к правительству

В Перми суд прекратил дело по иску «дочки» ПЗСП, оспаривающей запрет на строительство около школы

Судебные споры завершены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края прекратил делопроизводство по иску дочерней структуры ПЗСП ООО «СЗ «Дом учителя» к краевым властям. Компания, 90% долей которой принадлежат супруге экс-мэра Перми Алексея Демкина, рассчитывала отсудить право на строительство многоквартирного дома возле школы по улице Героев Хасана, 87, но впоследствии передумала. Застройщик направил в суд ходатайство об отзыве искового заявления, которое было удовлетворено.

«Суд удовлетворил ходатайство, приняв заявление об отзыве иска. Производство по делу прекращено, судебное определение может быть обжаловано в установленном законом порядке», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Героев Хасана было выдано минимущества Пермского края в начале декабря 2022 года компании «СЗ «Дом учителя», 90% долей в уставном капитале которого принадлежат Елене Демкиной. Ранее земельный участок был выкуплен ПЗСП у частных лиц. Проект предполагал возведение жилого дома на 72 квартиры. Поблизости от стройки расположена школа № 94.

В конце марта 2023 года власти отозвали разрешение на стройку из-за жалоб родителей учеников. Правительство региона своим указом установило на данной земле зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения школы. Застройщик, посчитав ограничение незаконным, оспорил его в Арбитражном суде, заручившись при этом поддержкой краевой прокуратуры. В июле 2023 года ООО «СЗ „Дом учителя начало договариваться с властями о заключении договора мены земельного участка. Также застройщик решил отозвать свой иск.