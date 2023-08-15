Мэр Нижнего Тагила сделал важное заявление на заседании сцецкомиссии

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Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев проведет в кресле мэра Нижнего Тагила еще пять лет Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев написал заявление о желании переизбраться на еще один пятилетний срок. В своей предвыборной программе он анонсирует реализацию в городе ряда новых масштабных проектов.

«[Решил идти на выборы, потому что] у меня ответственность перед жителями города за реализацию начатых в Нижнем Тагиле инфраструктурных и социальных проектов. У нас разработана программа преобразования города на следующие пять лет. Проектов множество, например, строительство станции водоподготовки, реконструкция плотины на улице Челюскинцев», — рассказал Пинаев.

По словам источников URA.RU, городская дума осенью единогласно переизберет Пинаева на новый срок. Консолидация депутатского корпуса вокруг фигуры действующего мэра происходит потому, что и он, и думцы являются членами «Единой России».

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев написал заявление о желании переизбраться на еще один пятилетний срок. В своей предвыборной программе он анонсирует реализацию в городе ряда новых масштабных проектов. «[Решил идти на выборы, потому что] у меня ответственность перед жителями города за реализацию начатых в Нижнем Тагиле инфраструктурных и социальных проектов. У нас разработана программа преобразования города на следующие пять лет. Проектов множество, например, строительство станции водоподготовки, реконструкция плотины на улице Челюскинцев», — рассказал Пинаев. По словам источников URA.RU, городская дума осенью единогласно переизберет Пинаева на новый срок. Консолидация депутатского корпуса вокруг фигуры действующего мэра происходит потому, что и он, и думцы являются членами «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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