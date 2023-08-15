Мэр Нижнего Тагила сделал важное заявление на заседании сцецкомиссии

15 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев проведет в кресле мэра Нижнего Тагила еще пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев написал заявление о желании переизбраться на еще один пятилетний срок. В своей предвыборной программе он анонсирует реализацию в городе ряда новых масштабных проектов. «[Решил идти на выборы, потому что] у меня ответственность перед жителями города за реализацию начатых в Нижнем Тагиле инфраструктурных и социальных проектов. У нас разработана программа преобразования города на следующие пять лет. Проектов множество, например, строительство станции водоподготовки, реконструкция плотины на улице Челюскинцев», — рассказал Пинаев. По словам источников URA.RU, городская дума осенью единогласно переизберет Пинаева на новый срок. Консолидация депутатского корпуса вокруг фигуры действующего мэра происходит потому, что и он, и думцы являются членами «Единой России».

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев написал заявление о желании переизбраться на еще один пятилетний срок. В своей предвыборной программе он анонсирует реализацию в городе ряда новых масштабных проектов. «[Решил идти на выборы, потому что] у меня ответственность перед жителями города за реализацию начатых в Нижнем Тагиле инфраструктурных и социальных проектов. У нас разработана программа преобразования города на следующие пять лет. Проектов множество, например, строительство станции водоподготовки, реконструкция плотины на улице Челюскинцев», — рассказал Пинаев. По словам источников URA.RU, городская дума осенью единогласно переизберет Пинаева на новый срок. Консолидация депутатского корпуса вокруг фигуры действующего мэра происходит потому, что и он, и думцы являются членами «Единой России».