Член избиркома Екатеринбурга написал Бастрыкину и в УФСБ

15 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Письмо на имя Александра Бастрыкина может быть «политическим» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель участковой избирательной комиссии №1659 Александр Чукавин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и в свердловское УФСБ. Об этом сам Чукавин рассказал URA.RU, а также поделился заявлением — с печатью, что оно зарегистрировано в СКР. По словам Чукавина, утром 11 августа он приехал в офис юридической фирмы «Справедливость», где работает, на ул. Корепина, 50/2. Выйдя оттуда через час, он обнаружил, что неизвестные ножом проткнули три колеса на его Lada Niva Travel. Он обратился в Орджоникидзевский отдел полиции №14. И это, заявил Чукавин, не первый инцидент. В начале августа Чукавин и его коллега Анастасия Павлова, которая на выборах в гордуму представляет «Яблоко» в округе №19, прогуливались по Эльмашу и «общались с местными жителями на предмет того, что [их] юридическое бюро переехало в этот микрорайон». И якобы в этот момент появились двое мужчин и женщина, которые «начали вести себя агрессивно и вызывающе, выгонять». При этом агитацию Чукавин и Павлова не вели, настаивает автор обращения. Из разговора с незнакомцами у него сложилось впечатление, что за ним следят. Чукавин и Павлова обратились в тот же отдел полиции. А 9 августа Чукавину позвонил его 19-летний брат Григорий — помощник Павловой. Он пожаловался, что ему мешают агитировать во дворе дома на ул. Старых Большевиков. На месте Чукавин-старший увидел «мужчину возраста примерно 50 лет». Через некоторое время неизвестный «побежал в свой автомобиль», а Чукавин, его брат и подруга брата, доверенное лицо Павловой, собрались ехать в полицию. Но им якобы пытались помешать молодые люди с зеленкой в руках. Заявление в ОП №14 было написано и по этому поводу. В заявлении Чукавин также отметил, что по всему городу портятся агитматериалы разных политических сил. Бастрыкина он попросил возбудить уголовное дело по факту порчи своего автомобиля. «Только <…> привлечение виновных лиц к ответственности может хоть как-то приструнить негодяев», — написал Чукавин. Среди адресатов его заявления также глава свердловского управления СК Анатолий Надбитов. «Оно также направлено губернатору, в управление ФСБ и областную прокуратуру», — сообщил корреспонденту Чукавин. Упомянутую Чукавиным Павлову причисляют к пулу кандидатов, поддерживаемых антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»): ей, по данным URA.RU, помогает лояльный Кочеткову спикер думы Игорь Володин (сам он идет по округу №18, где находится УИК Чукавина). «Единую Россию» в округе №19 представляет главный оппонент Володина — депутат Алексей Вихарев, поддержанный мэром Алексеем Орловым. «Справедливая Россия» выдвинула в округе Евгения Шамаева, ЛДПР — Ксению Лещенко, КПРФ — Игоря Изюрьева, «Новые люди» — Антона Черноголова. Глава Ленинской территориальной избирательной комиссии, основного распорядителя выборов, Вадим Антошин заявил, что информации о том, что Чукавин агитирует за Павлову, у него нет. При этом Антошин нашел странным, что в своем заявлении Чукавин позиционирует себя как председателя участковой комиссии. «УИКи приступят к работе только 30 августа», — отметил Антошин, дополнив, что поэтому, на его взгляд, логичнее Чукавину было бы выступать «как простому гражданину». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель участковой избирательной комиссии №1659 Александр Чукавин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и в свердловское УФСБ. Об этом сам Чукавин рассказал URA.RU, а также поделился заявлением — с печатью, что оно зарегистрировано в СКР. По словам Чукавина, утром 11 августа он приехал в офис юридической фирмы «Справедливость», где работает, на ул. Корепина, 50/2. Выйдя оттуда через час, он обнаружил, что неизвестные ножом проткнули три колеса на его Lada Niva Travel. Он обратился в Орджоникидзевский отдел полиции №14. И это, заявил Чукавин, не первый инцидент. В начале августа Чукавин и его коллега Анастасия Павлова, которая на выборах в гордуму представляет «Яблоко» в округе №19, прогуливались по Эльмашу и «общались с местными жителями на предмет того, что [их] юридическое бюро переехало в этот микрорайон». И якобы в этот момент появились двое мужчин и женщина, которые «начали вести себя агрессивно и вызывающе, выгонять». При этом агитацию Чукавин и Павлова не вели, настаивает автор обращения. Из разговора с незнакомцами у него сложилось впечатление, что за ним следят. Чукавин и Павлова обратились в тот же отдел полиции. А 9 августа Чукавину позвонил его 19-летний брат Григорий — помощник Павловой. Он пожаловался, что ему мешают агитировать во дворе дома на ул. Старых Большевиков. На месте Чукавин-старший увидел «мужчину возраста примерно 50 лет». Через некоторое время неизвестный «побежал в свой автомобиль», а Чукавин, его брат и подруга брата, доверенное лицо Павловой, собрались ехать в полицию. Но им якобы пытались помешать молодые люди с зеленкой в руках. Заявление в ОП №14 было написано и по этому поводу. В заявлении Чукавин также отметил, что по всему городу портятся агитматериалы разных политических сил. Бастрыкина он попросил возбудить уголовное дело по факту порчи своего автомобиля. «Только <…> привлечение виновных лиц к ответственности может хоть как-то приструнить негодяев», — написал Чукавин. Среди адресатов его заявления также глава свердловского управления СК Анатолий Надбитов. «Оно также направлено губернатору, в управление ФСБ и областную прокуратуру», — сообщил корреспонденту Чукавин. Упомянутую Чукавиным Павлову причисляют к пулу кандидатов, поддерживаемых антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»): ей, по данным URA.RU, помогает лояльный Кочеткову спикер думы Игорь Володин (сам он идет по округу №18, где находится УИК Чукавина). «Единую Россию» в округе №19 представляет главный оппонент Володина — депутат Алексей Вихарев, поддержанный мэром Алексеем Орловым. «Справедливая Россия» выдвинула в округе Евгения Шамаева, ЛДПР — Ксению Лещенко, КПРФ — Игоря Изюрьева, «Новые люди» — Антона Черноголова. Глава Ленинской территориальной избирательной комиссии, основного распорядителя выборов, Вадим Антошин заявил, что информации о том, что Чукавин агитирует за Павлову, у него нет. При этом Антошин нашел странным, что в своем заявлении Чукавин позиционирует себя как председателя участковой комиссии. «УИКи приступят к работе только 30 августа», — отметил Антошин, дополнив, что поэтому, на его взгляд, логичнее Чукавину было бы выступать «как простому гражданину».