В Челябинске отремонтируют путепровод над железнодорожным вокзалом

В Челябинске запланирован ремонт путепровода над ж/д вокзалом. Об этом 16 августа сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев во время прямого эфира, который организовал медиахолдинг «Гранада Пресс».
«Заходим в проект по ремонту путепровода над ж/д вокзалом. Надеюсь, в следующем году получим проектную документацию. Планируем со второй половины 2024 года начать работы», — заявил Нечаев.
В 2022 году были завершены работы по укладке нового дорожного покрытия на данном участке. Как пояснил министр, ремонт был сделан из-за плохого состояния дороги и нескорого начала работ.
На пресс-конференции 16 августа Нечаев также сообщил о возможном возвращении статуса магистрали на трассе М5. Речь идет об участке автодороги от Челябинска до Чебаркуля.
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