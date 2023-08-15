15 августа 2023

В Челябинске отремонтируют путепровод над железнодорожным вокзалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги. Челябинск, каток, дорожная революция, асфальт
Ремонтные работы на путепроводе планируют начать во второй половине 2024 года Фото:

В Челябинске запланирован ремонт путепровода над ж/д вокзалом. Об этом 16 августа сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев во время прямого эфира, который организовал медиахолдинг «Гранада Пресс».

«Заходим в проект по ремонту путепровода над ж/д вокзалом. Надеюсь, в следующем году получим проектную документацию. Планируем со второй половины 2024 года начать работы», — заявил Нечаев.

В 2022 году были завершены работы по укладке нового дорожного покрытия на данном участке. Как пояснил министр, ремонт был сделан из-за плохого состояния дороги и нескорого начала работ.

На пресс-конференции 16 августа Нечаев также сообщил о возможном возвращении статуса магистрали на трассе М5. Речь идет об участке автодороги от Челябинска до Чебаркуля.

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В Челябинске запланирован ремонт путепровода над ж/д вокзалом. Об этом 16 августа сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев во время прямого эфира, который организовал медиахолдинг «Гранада Пресс». «Заходим в проект по ремонту путепровода над ж/д вокзалом. Надеюсь, в следующем году получим проектную документацию. Планируем со второй половины 2024 года начать работы», — заявил Нечаев. В 2022 году были завершены работы по укладке нового дорожного покрытия на данном участке. Как пояснил министр, ремонт был сделан из-за плохого состояния дороги и нескорого начала работ. На пресс-конференции 16 августа Нечаев также сообщил о возможном возвращении статуса магистрали на трассе М5. Речь идет об участке автодороги от Челябинска до Чебаркуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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