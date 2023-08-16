СКР заинтересовался побегом ребенка из детсада в Первоуральске

Следственный комитет проверит детский сад, из которого 15 августа во время прогулки сбежал четырехлетний ребенок. Об этом сообщают в телеграм-канале регионального управления ведомства.
«Следственным отделом по Первоуральску организована проверка сообщения о том, что сотрудники детсада не заметили отсутствие четырехлетнего мальчика во время прогулки. Спустя некоторое время ребенка удалось найти в районе проезжей части на улице города» — сообщили представители СК.
Следователям предстоит опросить сотрудников детсада и возможных очевидцев происшествия, изъять интересующие документы о работе учреждения и так далее. Кроме того, свою проверку организовали в региональной прокуратуре.
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