СКР заинтересовался побегом ребенка из детсада в Первоуральске

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи проверят ситуацию с уходом ребенка из детсада Фото:

Следственный комитет проверит детский сад, из которого 15 августа во время прогулки сбежал четырехлетний ребенок. Об этом сообщают в телеграм-канале регионального управления ведомства.

«Следственным отделом по Первоуральску организована проверка сообщения о том, что сотрудники детсада не заметили отсутствие четырехлетнего мальчика во время прогулки. Спустя некоторое время ребенка удалось найти в районе проезжей части на улице города» — сообщили представители СК.

Следователям предстоит опросить сотрудников детсада и возможных очевидцев происшествия, изъять интересующие документы о работе учреждения и так далее. Кроме того, свою проверку организовали в региональной прокуратуре.

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Следственный комитет проверит детский сад, из которого 15 августа во время прогулки сбежал четырехлетний ребенок. Об этом сообщают в телеграм-канале регионального управления ведомства. «Следственным отделом по Первоуральску организована проверка сообщения о том, что сотрудники детсада не заметили отсутствие четырехлетнего мальчика во время прогулки. Спустя некоторое время ребенка удалось найти в районе проезжей части на улице города» — сообщили представители СК. Следователям предстоит опросить сотрудников детсада и возможных очевидцев происшествия, изъять интересующие документы о работе учреждения и так далее. Кроме того, свою проверку организовали в региональной прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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