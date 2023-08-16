16 августа 2023

Ослабление рубля подняло в Челябинске цены на тропические фрукты

Банк России: слабый рубль взвинтил цены на тропические фрукты в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерочка. Супермаркет. Челябинск., бананы, фрукты
Ослабление рубля сказалось на росте стоимости бананов и других южных фруктов Фото:

Ослабление рубля сказалось на росте цен в Челябинской области на тропические фрукты. Как пояснили в пресс-службе регионального отделения Банка России, бананы, апельсины и виноград стоят дороже, чем в 2022 году.

«Из-за ослабления рубля апельсины, бананы и виноград в регионе стали дороже, чем год назад. После подорожания импортных кормовых добавок и оборудования ускорился годовой рост цен на мясо птицы, колбасу и мясные полуфабрикаты», — уточнили в Банке России.

Подсчет показал, что в июле инфляция в Челябинской области достигла 4,1% против 3,1% в годовом исчислении месяцем ранее. При этом в целом по РФ показатель составил 4,3%. Рост цен объяснили ослаблением рубля, повышением потребительского спроса и ростом издержек производителей.

В то же время в секторе непродовольственных товаров замедлился рост цен на импортную бытовую технику. В середине лета холодильники, стиральные машины, планшеты и телевизоры дорожали менее интенсивно, чем до этого. Хотя основные марки бензина стали расти в цене. Это произошло из-за поднятия оптовой стоимости топлива.

Если в начале туристского сезона участники туррынка замечали удешевление путевок, то к концу периода туры снова стали дорожать. Ослабевший рубль сделал путешествия в Турцию и страны Закавказья менее доступными. Стала дороже стоить поездка в общественном транспорте. В 2023 году на месяц раньше, чем в 2022 году, провели индексацию стоимости билета в трамваях и троллейбусах. Подорожание услуг такси аналитики финансового регулятора связали с ростом затрат на приобретение и эксплуатацию автомобилей, ростом зарплат водителей. Ускорение роста цен продолжило тренд. В мае инфляция составляла 2,7% в годовом выражении.

В Банке России составили прогноз уровня годовой инфляции. В 2024 показатели должны вернуться к четырем процентам и находиться вблизи этой отметки в дальнейшем.

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Ослабление рубля сказалось на росте цен в Челябинской области на тропические фрукты. Как пояснили в пресс-службе регионального отделения Банка России, бананы, апельсины и виноград стоят дороже, чем в 2022 году. «Из-за ослабления рубля апельсины, бананы и виноград в регионе стали дороже, чем год назад. После подорожания импортных кормовых добавок и оборудования ускорился годовой рост цен на мясо птицы, колбасу и мясные полуфабрикаты», — уточнили в Банке России. Подсчет показал, что в июле инфляция в Челябинской области достигла 4,1% против 3,1% в годовом исчислении месяцем ранее. При этом в целом по РФ показатель составил 4,3%. Рост цен объяснили ослаблением рубля, повышением потребительского спроса и ростом издержек производителей. В то же время в секторе непродовольственных товаров замедлился рост цен на импортную бытовую технику. В середине лета холодильники, стиральные машины, планшеты и телевизоры дорожали менее интенсивно, чем до этого. Хотя основные марки бензина стали расти в цене. Это произошло из-за поднятия оптовой стоимости топлива. Если в начале туристского сезона участники туррынка замечали удешевление путевок, то к концу периода туры снова стали дорожать. Ослабевший рубль сделал путешествия в Турцию и страны Закавказья менее доступными. Стала дороже стоить поездка в общественном транспорте. В 2023 году на месяц раньше, чем в 2022 году, провели индексацию стоимости билета в трамваях и троллейбусах. Подорожание услуг такси аналитики финансового регулятора связали с ростом затрат на приобретение и эксплуатацию автомобилей, ростом зарплат водителей. Ускорение роста цен продолжило тренд. В мае инфляция составляла 2,7% в годовом выражении. В Банке России составили прогноз уровня годовой инфляции. В 2024 показатели должны вернуться к четырем процентам и находиться вблизи этой отметки в дальнейшем.
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Ссылки по теме
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