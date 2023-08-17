Лукашенко раскрыл, как мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер» повлиял на Путина

Лукашенко: мятеж ЧВК «Вагнер» не ослабил власть Путина

17 августа 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

По словам Лукашенко, мятеж ЧВК «Вагнер» не был постановочным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мятеж ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина не был постановочным, однако он не ослабил российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «По поводу „Путин не тот“. Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали. А если кто-то думает, что „а, вот тут вот мятеж Пригожина, Путин ослаблен“, — чепуха полная. Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он отметил, что мятеж ЧВК «Вагнер» был настоящим. По его словам, даже Запад не хотел бы такого развития событий. С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Частная армия двигалась к Москве, но развернулась в 200 километрах от города. В результате переговоров с Лукашенко Пригожин решил отказаться от мятежа.

Мятеж ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина не был постановочным, однако он не ослабил российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «По поводу „Путин не тот“. Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали. А если кто-то думает, что „а, вот тут вот мятеж Пригожина, Путин ослаблен“, — чепуха полная. Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он отметил, что мятеж ЧВК «Вагнер» был настоящим. По его словам, даже Запад не хотел бы такого развития событий. С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Частная армия двигалась к Москве, но развернулась в 200 километрах от города. В результате переговоров с Лукашенко Пригожин решил отказаться от мятежа.