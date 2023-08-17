17 августа 2023

В Свердловской области пропала женщина с собакой. Фото

В Колюткино волонтеры ищут пропавшую женщину с собакой
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пенсионер, собака, парк, питомец, женщина
Женщина вышла из дома с собакой Фото:

В поселке Колюткино Белоярского городского округа Свердловской области пропала 74-летняя Валентина Артемчук. Женщина вышла из дома с собакой 17 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые с сединой, глаза голубые. Была одета в светло-оранжевую рубашку, темно-синие штаны, кожаные туфли и синюю кепку», — рассказали в «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Женщина нуждается в медицинской помощи. По информации о местонахождении звонить по телефону волонтеров — +79630511656.

Приметы пропавшей женщины
Приметы пропавшей женщины
Фото:

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В поселке Колюткино Белоярского городского округа Свердловской области пропала 74-летняя Валентина Артемчук. Женщина вышла из дома с собакой 17 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые с сединой, глаза голубые. Была одета в светло-оранжевую рубашку, темно-синие штаны, кожаные туфли и синюю кепку», — рассказали в «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи. По информации о местонахождении звонить по телефону волонтеров — +79630511656.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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