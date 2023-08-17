Женщина вышла из дома с собакой
В поселке Колюткино Белоярского городского округа Свердловской области пропала 74-летняя Валентина Артемчук. Женщина вышла из дома с собакой 17 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые с сединой, глаза голубые. Была одета в светло-оранжевую рубашку, темно-синие штаны, кожаные туфли и синюю кепку», — рассказали в «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».
Женщина нуждается в медицинской помощи. По информации о местонахождении звонить по телефону волонтеров — +79630511656.
Приметы пропавшей женщины
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.