В Челябинске упали цены на офисную недвижимость

18 августа 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость офисов в Челябинске составляет 59 тысяч 557 рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в период с 13 июля 2023 года по 11 августа резко снизились цены на офисную недвижимость. Стоимость офисов снизилась с 282 тысяч 129 рублей до 59 тысяч 557 рублей за квадратный метр, следует из динамики цен на сайте недвижимости. «В Челябинске в период c 13 июля 2023 года по 11 августа средняя стоимость офисной недвижимости снизилась с 282 тысяч 129 тысяч рублей до 59 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость офисов в городе составила 92 500 тысячи, максимальная — 168 тысяч 930 рублей за объект», — сообщается на сайте Restate. В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость, напротив, подорожала в четыре раза. Согласно данным сайта, стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр.

В Челябинске в период с 13 июля 2023 года по 11 августа резко снизились цены на офисную недвижимость. Стоимость офисов снизилась с 282 тысяч 129 рублей до 59 тысяч 557 рублей за квадратный метр, следует из динамики цен на сайте недвижимости. «В Челябинске в период c 13 июля 2023 года по 11 августа средняя стоимость офисной недвижимости снизилась с 282 тысяч 129 тысяч рублей до 59 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость офисов в городе составила 92 500 тысячи, максимальная — 168 тысяч 930 рублей за объект», — сообщается на сайте Restate. В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость, напротив, подорожала в четыре раза. Согласно данным сайта, стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр.