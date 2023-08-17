17 августа 2023

В Челябинске упали цены на офисную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость офисов в Челябинске составляет 59 тысяч 557 рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске в период с 13 июля 2023 года по 11 августа резко снизились цены на офисную недвижимость. Стоимость офисов снизилась с 282 тысяч 129 рублей до 59 тысяч 557 рублей за квадратный метр, следует из динамики цен на сайте недвижимости.

«В Челябинске в период c 13 июля 2023 года по 11 августа средняя стоимость офисной недвижимости снизилась с 282 тысяч 129 тысяч рублей до 59 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость офисов в городе составила 92 500 тысячи, максимальная — 168 тысяч 930 рублей за объект», — сообщается на сайте Restate.

В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость, напротив, подорожала в четыре раза. Согласно данным сайта, стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр.

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В Челябинске в период с 13 июля 2023 года по 11 августа резко снизились цены на офисную недвижимость. Стоимость офисов снизилась с 282 тысяч 129 рублей до 59 тысяч 557 рублей за квадратный метр, следует из динамики цен на сайте недвижимости. «В Челябинске в период c 13 июля 2023 года по 11 августа средняя стоимость офисной недвижимости снизилась с 282 тысяч 129 тысяч рублей до 59 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость офисов в городе составила 92 500 тысячи, максимальная — 168 тысяч 930 рублей за объект», — сообщается на сайте Restate. В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость, напротив, подорожала в четыре раза. Согласно данным сайта, стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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