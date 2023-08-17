У жителя Азербайджана в аэропорту Кольцово отобрали вино. Фото

18 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мужчине придется заплатить штраф за попытку незаконного ввоза напитков Фото: Московец Илья © URA.RU У гражданина Азербайджана в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) отобрали вино. Мужчина пытался ввезти девять литров спиртного незаконно — без декларирования, рассказали URA.RU в Уральской таможне. «Таможенники остановили 38-летнего жителя Азербайджана прилетевшего рейсом Баку — Екатеринбург. Мужчина следовал по „зеленому коридору“ с большой дорожной сумкой, тем самым заявляя, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе таможенного досмотра инспекторы установили, что в багаже имеется алкоголь разных марок», — сообщили в пресс-службе ведомства. А именно мужчина привез 12 бутылок красного и белого азербайджанского вина, общий объем которого составил девять литров. Напитки были изъяты, пассажиру придется заплатить штраф. Представители Уральской таможни отметили рост попыток нелегального ввоза алкоголя через границу в 2023 году. За семь месяцев текущего года было возбуждено административных дел в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более пяти литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если три литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще два литра — с подачей декларации и уплатой пошлины — 10 евро за литр», — напомнили таможенные правила специалисты. Мужчина вез весь алкоголь в одной увесистой сумке Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У гражданина Азербайджана в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) отобрали вино. Мужчина пытался ввезти девять литров спиртного незаконно — без декларирования, рассказали URA.RU в Уральской таможне. «Таможенники остановили 38-летнего жителя Азербайджана прилетевшего рейсом Баку — Екатеринбург. Мужчина следовал по „зеленому коридору“ с большой дорожной сумкой, тем самым заявляя, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе таможенного досмотра инспекторы установили, что в багаже имеется алкоголь разных марок», — сообщили в пресс-службе ведомства. А именно мужчина привез 12 бутылок красного и белого азербайджанского вина, общий объем которого составил девять литров. Напитки были изъяты, пассажиру придется заплатить штраф. Представители Уральской таможни отметили рост попыток нелегального ввоза алкоголя через границу в 2023 году. За семь месяцев текущего года было возбуждено административных дел в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более пяти литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если три литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще два литра — с подачей декларации и уплатой пошлины — 10 евро за литр», — напомнили таможенные правила специалисты.